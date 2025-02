Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de esta vibrante carrera. Ha sido un placer. Pero esta es solo la primera del día. En unos minutos se dirime el título de Moto2 y aquí estaremos para contarles todo lo que suceda. Les esperamos. No nos fallen !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final Celebran el campeonato de Moto3 por todo lo allto en el equipo de Albert Arenas, el Gaviota Aspar Team. Se ha tenido que pelear mucho este título, pero ya es una realidad. Enhorabuena al campeón !!! Final Comentar que Dennis Foggia ha sido segundo y Jeremy Alcoba celebra el ser rookie del año con el primer podio en la que ha sido su primera temporada en el campeonato. Final Tony Arbolino ha sido finalmente subcampeón de Moto3. La victoria de que logró el pasado domingo en el GP de Valencia ha sido decisiva porque ha finalizado con los mismos puntos que Ai Ogura. Es ese triunfo el que deshace el empate. Final Ha sido una carrera durísima para Albert Arenas !!! Ha terminado en el 12º puesto, pero ha sido suficiente. Había muchos pilotos en el grupo y tocarse e irse al suelo, tendría consecuencias realmente nefastas. Otros pilotos, sin nada que perder, se podían permitir ser más agresivos, pero ahí está, el piloto de Girona ya lo puede celebrar por todo lo alto. 21 Y Albert Arenas se proclama como campeón de Moto3 !!! Obtiene el piloto de Girona el primer título de su trayectoria. Se convierte en el 21º piloto español en ganar un título en cualquiera de las categorías del campeonato. Y este es el 54º título tras conseguir Joan Mir el de MotoGP el pasado domingo. 21 Raúl Fernández ha conseguido su segunda victoria de la temporada, terminando en el podio en cuatro de las cinco últimas carreras. 21 VICTORIA DE RAÚL FERNÁNDEZ Y ALBERT ARENAS GANA EL TÍTULO DE MOTO3 !!! 21 Cuatro puntos entre Arenas y Arbolino y Ogura !!! 21 ÚLTIMA VUELTA !!! Ataque de Ogura !!! Va a por todas el japonés. Arbolino es 5º solo a cuatro puntos. Albert Arenas ha pasado hasta la 12ª plaza. Se ha tenido que abrir para no caerse... 20 Sépptimo Albert Arenas !!! Lo ha pasado mal en un par de vueltas, pero ahora lidera el grupo de los perseguidores y está cerca incluso de volver a cazar a Tony Arbolino. 20 Por delante, Raúl Fernández permanece ajeno a toda esta pelea y administra ya la renta camino de su segunda victoria de la temporada. 19 Ahora Albert Arenas se las está viendo con John McPhee en la batalla por la 8ª plaza. Ai Ogura parece descartarse como rival y no pasa de la 10ª plaza. 19 Ahora mismo, la ventaja de Albert Arenas con respecto a Tony Arbolino es de 10 puntos... 19 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Albert Arenas ha recuperado una plaza tras superar a Niccolo Antonelli !!! Es noveno !!! Pequeño respiro porque Ogura ha pasado a la 12ª posición. El problema es que hay muchos pilotos en este grupo y puede pasar cualquier cosa. 18 CUATRO VUELTAS PARA EL FINAL !!! Ogura supera también a Albert Arenas !!! Jaume Masia se ha caída, por tanto, todos los pilotos que marchan por delante suman una posición... 17 Y ojo porque está reaccionando Ogura !!! El japonés se sitúa ahora a rueda de Arenas !!! Atención porque se le está complicando la carrera al piloto español. 17 Consolida Tony Arbolino el adelantamiento y no puede ahora Albert Arenas seguir el ritmo. 17 ARBOLINO SUPERA A ALBERT ARENAS !!! Diez puntos de ventaja todavía para el español y no debería enrtrar en guerras que pudieran terminar con una caída o un abandono. 16 Se han tocado Albert Arenas y Tony Arbolino !!! A ver si no se van los dos al suelo. Que tensión ahora... 16 La diferencia entre Arenas y Arbolino es de 12 puntos. Tiene mucha ventaja el español y faltan solo seis vueltas para el final. 16 Ya están juntos Albert Arenas y Tony Arbolino. El otaliano es el rival a batir. Lucha entre ambos por la 7ª plaza !!! 15 Y el que está sufriendo mucho es Ai Ogura. El japonés se hunde en la 10ª plaza y puede terminar perdiendo incluso el subcampeonato. 15 Ojo porque las dos máquinas del Leopard Racing siguen remontando puestos. Dennis Foggia ya es 4º y Jaume Masia 5º. Albert Arenas ha caído hasta la 6ª plaza... 14 Ha perdido Albert Arenas una posición tras ser superado por Tatsuki Suzuki. No obstante, no preocupa demasiado porque sigue teniendo una importante ventaja con respecto a Ogura y Arbolino. 14 Y Raúl Fernández va camino ya de disponer de diez segundos de ventaja. Carrerón del piloto de San Martín de la Vega, al que veremos la próxima campaña en Moto2 después de confirmarse hace escasos días su salto de categoría. 13 Arbolino ha llegado y ha pasado como un avión a Ai Ogura !!! En plena pelea por el subcampeonato, da la sensación de que el italiano puede terminar ganando esta partida después de comenzar en la 27ª plaza. 13 Se van a sumar más pilotos al grupo de los perseguidores. Ya llegan pilotos como Denis Foggia o Tony Arbolino. 12 DIEZ VICTORIAS PARA EL FINAL !!! Raúl Fernández tiene la victoria en el bonsillo y Alberti Arenas el título de Moto3. La agresividad de Ai Ogura parecía anticipar más batalla en esta carrera, pero lo cierto es que el japonés se ha ido desdibujando con el paso de los minutos. 11 Habrá que ver si Tony Arbolino consigue enlazar con el grupo de lor perseguidores. Cuenta con algo más de un segundo de desventaja con respecto a Ai Ogura. Como mucho, podría aspirar al subcampeonato. 11 La ventaja de Raúl Fernández está siendo estratosférica. No es nada habitual ver esto en Moto3, pero son ya ocho segundos los que tiene de renta con respecto a sus perseguidores. 10 Está teniendo dificultades Ai Ogura para mantenerse en el grupo de los perseguidores. Es el japonés el que cierra ese grupo en la octava posición, una plaza claramente insuficiente como para poder aspirar al título en la menor de las tres categorías. 9 La verdad es que Raúl Fernández está terminando el año con un estado de forma excepcional. Ha terminado en el podio en tres de las cuatro últimas carreras, incluyendo la victoria en el Gran Premio de Europa. 8 Muy cómoda de momento la carrera para Albert Arenas. Es consciente de que tiene detrás tanto a Ai Ogura como a Tony Arbolino por detrás, y no necesita arriesgar lo más mínimo. 8 Lo de Raúl Fernández está siendo tremendo !!! Más de cuatro segundos para el piloto español, el piloto con más poles de la temporada. Va camino de conseguir su segunda victoria de la temporada después de estrenarse en el Gran Premio de Europa, en el circuito Ricardo Tormo. 7 Y ojo a la remontada de Tony Arbolino !!! Ya es décimo el italiano en una lucha frenética por tratar de llegar hasta los puestos delanteros. 6 Ha perdido ahora Ai Ogura bastantes puestos. Ha caído hasta el 6º puesto. Albert Arenas es tercero, por lo que tiene una ventaja muy cómodo para terminar llevándose este campeonato de Moto3. 5 Tremendo el hueco que ha abierto ya Raúl Fernández en cabeza de carrera. Más de dos segundos ya para el piloto madrileño !!! 4 Ahora Jeremy Alcoba se ha metido entre Arenas y Ogura, pero no se rinde el japonés y pasa de nuevo a la tercera plaza. 4 Atención porque se está escapando Raúl Fernández !!! El piloto de San Martín de la Vega se encuentra a 7 décimas de sus perseguidores, ajeno a la pelea que se está desarrollando por detrás. 3 Albert Arenas por delante de Ai Ogura !!! Paso al frente del piloto de Girona, buscando terminar por delante del piloto nipón. 3 Por detrás, Tony Arbolino ya ha remontado muchos puestos y ahora mismo es 17º. Recordemos que salía en la 27ª posición. 2 Albert Arenas, por su parte, marcha a la rueda de Ogura en la tercera plaza. El marcaje entre ambos es y será extremo durante toda la carrera. 2 Segundd Ogura !!! Trata de superar a Raúl Fernández. Recordemos que el japonés no ha ganado, ni ha llegado a liderar una sola vuelta en la presente temporada. No obstante, es el piloto que más podios ha conseguido (7). 1 Salida agresiva de Ogura !!! No le vale prácticamente otra cosa que no sea ganar, por lo que el japonés ha salido al ataque. No obstante, mantiene de momento la primera plaza Raúl Fernández. A Raúl Fernández le acompañan en la primera línea Jeremy Alcoba y Ayumu Sasaki. El piloto de Tortosa comienza por primera vez desde la primera línea y tiene ya asegurado el convertirse en el ‘rookie del año’ en esta temporada 2020. La pole fue para Raúl Fernández. Se trata de la sexta de la temporada para el madrileño, el piloto que más veces ha comenzado desde la primera posición en la presente campaña. Hoy Albert Arenas arranca la carrera en la 6ª posición, mientras que Ai Ogura lo hace justo antes, en la quinta plaza. Mucho más complicado lo tiene Tony Arbolino. El italiano comienza en la 27ª posición y tendrá que efectuar una gran remontada si quiere mantener vivo el sueño de seguir aspirando al título. Albert Arenas puede convertirse en el 21º piloto español en ganar un título en cualquiera de las categorías del campeonato. Este sería el 54º título tras conseguir Joan Mir el de MotoGP el pasado domingo. Esta es la sexta temporada de Albert Arenas en Moto3 y aspira a conseguir su primer título. Este año ha dado un enorme salto, aunque ya había conseguido victorias tanto en 2018 como en 2019. Entre múltiples competiciones, Albert Arenas será campeón si gana o finaliza segundo. Le valdría con ser tercero si AI Ogura no gana y así sucesivamente. En cualquier caso, les iremos informando puntualmente durante la carrera de las posiciones que ocupa cada piloto y quién sería campeón en ese momento. Nos centramos ya en la previa de la carrera de Moto3, la primera en ponerse en marcha. Como decíamos, Albert Arenas tiene la oportunidad de convertirse hoy en el nuevo campeón de Moto3 y recoger el testigo de Lorenzo Dalla Porta. Repasamos el horario de las carreras de hoy. La acción comienza a las 12:00 horas con la disputa de la carrera de Moto3, a las 13:20 comienza la de la Moto2, mientras que la última carrera de la temporada, la de MotoGP, será a las 15 horas. Esta será la 16ª edición del Gran Premio de Portugal de 500cc/MotoGP, el primero desde 2012 y el primero que se disputa en el Algarve International Circuit de Portimao. Albert Arenas podría convertirse en el quinto piloto español diferente que conquista el título de Moto3 desde su creación en 2012 tras Maverick Viñales (2013), Alex Márquez (2014), Joan Mir (2017) y Jorge Martín (2018). Arenas ha sido el piloto con más consistencia de la categoría, pero lo cierto es que cimentó su ventaja en el tramo inicial del campeonato, con tres victorias y cuatro podios en las cinco primeras carreras. A partir de entonces, solo ha sumado una presencia adicional en el cajón en los nueve siguientes Grandes Premios y en tres de ellos no llegó a conseguir puntos. En Moto3, por su parte, es Albert Arenas el piloto con más opciones, con 8 puntos de diferencia sobre Ai Ogura. También tiene opciones de luchar por el título en esta última carrera Tony Arbolino, a 11 puntos del piloto de Girona. Enea Bastiniani podría convertirse en el tercer piloto italiano que se impone en el campeonato de Moto2 desde su creación en 2012 tras Franco Morbidelli en 2017 y Francesco Bagnaia en 2018. De este modo, recogería el testigo del vigente campeón, Marc Márquez. En Moto2, parte como gran favorito Enea Bastianini. El piloto italiano cuenta con 14 puntos de ventaja sobre Sam Lowes, 18 con respecto a Luca Marini y 23 más que Marco Bezecchi. Así las cosas, tras 14 carreras en MotoGP y 15 en Moto2 y Moto3, el campeonato 2020 llega a su fin con Joan Mir ya coronado como campeón en la clase reina, y con las otras dos categorías aún por decidir. Como en prácticamente todas las actividades, la pandemia de la Covid19 ha alterado significativamente una temporada que debió de haber comenzado el 8 de marzo con el tradicional Gran Premio de Catar. Allí, se pudieron completar las carreras de Moto2 y Moto3, pero posteriormente la competición sufrió un parón de cuatro meses, con reestructuración del calendario incluida. Buenos días!!! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Gran Premio de Portugal de motociclismo, la última prueba de la temporada 2020. ¿Preparados? Comenzamos…