Volver al inicio

4 Ángel Piqueras sigue sin ofrercer síntomas de mejora y no pasa de la 10ª posición en estos momentos, por lo que se le está complicando la opción del subcampeonato.

4 Caída de Joel Kelso !!! El australiano intenta volver a carrera. Recordemos que ya abandonó por caída Scott Ogden.

3 Sigue liderando la carrera Adrián Fernández, pero tiene pegado a Máximo Quiles.

3 Se han tocadi Adrián Fernández y David Almansa !!! Son compañeros en el equipo Leopard Racing y Almansa ha sido el más perjudicado al caer hasta la 8ª posición.

2 En estos momentos Máximo Quiles estaría sobrepasando a Ángel Piqueras en el ranking de pilotos de Moto3 y sería el subcampeón con un solo punto de diferencia. Pero esto acaba de comenzar y habrá muchas variaciones...

2 David Almansa pasa por la recta de meta en primera posición seguido de Adrián Fernández. Quiles se mantiene en la tercera plaza...

1 CAÍDA DE SCOTT ODGEN !!!

1 Recupera Adrián Fernández la primera posición !!! Y ahora Quiles baja a la tercera. Por su parte, Ángel Piqueras ha ganado un puesto de momento y milita en la 9ª posición.

1 PRIMERO MÁXIMO QUILES !!! Va a por todas el murciano...

Hoy comienza desde la pole position Adrián Fernández, la segunda de la temporada y la tercera de su trayectoria. David Almansa y Máximo Quiles, como comentamos anteriormente, completan la primera línea.

Máximo Quiles arranca la carrera desde la 3ª posición, mientras que Ángel Piqueras tendrá que remontar al comenzar en la 10ª plaza de la parrilla de salida.

Así pues, el duelo está servido en esta carrera final de una temporada dominada hasta su lesión por un José Antonio Rueda que ha estado de vuelta este fin de semana en el box después del grave accidente que sufrió antes del comienzo del Gran Premio de Malasia y en el que también se vio implicado Noah Dettwiler.

Con su victoria en el pasado Gran Premio de Portugal, Máximo Quiles recortó cinco puntos adicionales a la desventaja que mantiene con respecto a un Ángel Piqueras que clasificó en la segunda posición.

Ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder en la carrera de Moto3, la primera en ponerse en marcha. Como decíamos, el subcampeonato está hoy en juego en la menor de las tres categorías, con ocho puntos de diferencia entre Ángel Piqueras y Máximo Quiles.

Repasamos el horario previsto para las carreras de hoy y atención porque cambia el orden habitual. La acción comienza a las 11:00 horas (horario peninsular español) con la disputa de la prueba de Moto3. A las 12:15 horas arranca Moto2, mientras que la carrera de MotoGP será la última y se dará el pistoletazo de salida a las 14:00 horas.

En Moto3, con el campeón José Antonio Rueda ausente de nuevo en esta carrera por lesión tras el aparatoso accidente sufrido con Noah Dettwiler en Malasia, la emoción se centra en la lucha por el subcampeonato con ocho puntos de diferencia entre Ángel Piqueras y Máximo Quiles.

Alex Márquez ha logrado tres victorias en la presente temporada y podría igualar el récord de carreras ganadas de un piloto del equipo Gresini en una misma temporada en 500cc/MotoGP (lograron cuatro Enea Bastianini en 2024 y Sete Gibernau en 2003 y 2004).

Ayer en el Sprint se impuso Alex Márquez y hoy aspira a conseguir su primer doblete de la temporada, cerrando un año que ha sido el mejor de su trayectoria en la clase reina.

Marco Bezzecchi ha sido el segundo piloto que logra dos victorias con Aprilia en MotoGP y podría igualar al piloto más laureado con la marca italiana en la clase reina (Aleix Espargaró, tres). El italiano, además, acumula ocho presencias en el podio esta temporada en MotoGP, récord en una misma temporada en la clase reina.

Hoy precisamente sale desde la pole Marco Bezzecchi, la 9ª de su trayectoria en MotoGP y la 5ª en sus diez últimas carreras.

Esto en lo que respecta a Moto2. En MotoGP hay actores que se están atreviendo a desafiar el brutal dominio de Ducati a lo largo de las últimas temporadas, caso especialmente de Aprilia que, en el pasado Gran Premio de Portugal, logró su tercera victoria de la temporada (dos de Marco Bezzecchi y una de Raúl Fernández).

Diogo Moreira sale hoy desde la 9ª posición de la parrilla de salida, mientras que Manu González lo hace desde la 5ª.

Si Manu González terminara primero y Moreira cruzará la recta de meta en la 15º posición, se produciría un empate en la clasificación general, pero se desnivelaría la igualdad a favor del madrileño atendiendo a las carreras ganadas (ambos tienen cuatro victorias antes del inicio de esta carrera).

El brasileño se alzará con el título si acaba entre los 14 primeros clasificados, haga lo que haga Manu González, que necesita ganar la carrera obligatoriamente.

Diogo Moreira asaltó el liderato en la clasificación de pilotos de la categoría intermedia tras el Gran Premio de Malasia y tiene el título prácticamente asegurado al contar con 24 puntos de diferencia con respecto a Manu González.

Hoy concluye una temporada apasionante, con Marc Márquez y José Antonio Rueda confirmados ya como campeones de MotoGP y Moto3 respectivamente desde hace semanas y solo queda por dirimir ya el campeón de Moto2.