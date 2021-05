Volver al inicio 24 Francesco Bagnaia ha superado a Danilo Petrucci y también se termina por deshacer de Alex Márquez. 4º ya el italiano y, aunque parece que va a perder el liderato, seguirá claramente en la pelea por el campeonato de MotoGP. 23 5 VUELTAS PARA EL FINAL !!! Jack Miller cuenta con seis segundos con respecto a Johann Zarco. Marcha con mejor ritmo el francés, aunque no parece probable que puede dar caza al australiano. 22 Por detrás, también Francesco Bagnaia va con un sensacional ritmo y es que las Ducati están siendo, al final, las grandes protagonistas. Marcha el italiano en la 6ª plaza y con visos de poder seguir ganando posiciones. 22 Zarco ha superado a Fabio Quartararo como un avión !!! Se sitúa el francés en la segunda plaza. 21 Ojo porque Zarco está muy cerca ya de Fabio Quartararo !!! Y le va a superar en breve !!! 20 DATO. Jack Miller puede convertirse en el primer piloto australiano que logre dos victorias seguidas en MotoGP desde Casey Stoner en 2011 (Grandes Premios de Australia y Valencia). 19 Carrera muy tranquila para Jack Miller !!! Cuenta con cinco segundos de ventaja con respecto a un Fabio Quartararo que está más concentrado en tratar de mantener la segunda posición ante el empuje de un Johann Zarco que ha comenzado a recortarle tiempo. 19 Ha dejado de llover ya desde hace algunos minutos. Es probable que la pista se vaya secando, aunque no parece que nadie vuelva a cambiar de nuevo de moto. 18 SEGUNDA CAÍDA DE MARC MÁRQUEZ !!! Nada. No puede ser. Iba al límite, arriesgando mucho, quizás más de lo necesario. Abandona la carrera, aunque lo más importante es que sigue recuperando sensaciones y hoy ha vuelto a liderar de nuevo una carrera en la máxima categoría. 18 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Aleix Espargaró se ve obligado a abandonar. Parece que ha tenido problemas mecánicos y se le ha parado la moto. 17 Johann Zarco ha superado a Takaaki Nakagami y se sitúa en la tercera posición. Consiguió en Le Mans el primero de sus nueve podios en MotoGP (2º en 2017) y de terminar así, sería el tercer piloto francés que consigue diez podios en la máxima categoría tras Christian Sarron (18) y Fabio Quartararo (12). 16 MARC MÁRQUEZ YA ESTÁ EN ZONA DE PUNTOS !!! 12º en estos momentos y está rodando con un ritmo tremendo en estos momentos. Una pena su caíd aporque estaba para ganar esta carrera. 15 Por detrás, Pol Espargaró es 8º e igualaría su mejor posición con Honda, mientras que Valentino Rossi es 9º y este sería su mejor posición de la temporada. No termina en el Top10 desde que fuera 4º en el Gran Premio de San Marino de 2020. 14 DATO. Es la primera vez que Alex Rins no puntúa en tres carreras consecutivas en sus cinco temporadas en MotoGP. 14 AL SUELO ALEX RINS !!! Continuaba en carrera, pero nada, se termina por ir de nuevo al suelo y pone punto y final su participación en esta complicada carrera. 14 Jack Miller tiene a más de cuatro segundos a Fabio Quartararo y Takaaki Nakagami, que es tercero, se encuentra a más de 12 segundos. 13 Y sensacional la carrera de Alex Márquez. Ha abandonado en tres de las cuatro carreras previas esta temporada, pero hoy marcha en la 5ª plaza y sería su mejor resultado en este 2021. 13 Fabio Quartararo también ha sido sancionado con una 'long lap penalty', por lo que la carrera se le despeja enormemente a Jack Miller. 12 PRIMERO JACK MILLER !!! Como va con lluvia el australiano. Su primera victoria en MotoGP, en el Gran Premio de los Países Bajos de 2016, fue con estas mismas condiciones. Hoy es el máximito favorito para llevarse la victoria y sería la segunda consecutiva después de imponerse en el pasado GP de España. 11 El que se ha venido abajo con la lluvia y el cambio de moto ha sido Maverick Viñales. El piloto de Figueres ha caído hasta la 9ª posición cuando llegó a liderar en algún momento antes de que llegara la lluvia. 10 Fabio Quartararo marcha en la primera posición y ojo porque Jack Miller ya ha cumplido las dos sanciones. Tampoco es que haya perdido mucho tiempo, por lo que puede tener muchas opciones de victoria, aunque de momento tiene que dar caza a un Fabio Quartararo que tiene el aliciente de ser el primer piloto francés que gane en su país desde 1954. 9 Jack Miller tiene que hacer una doble long lap penalty. En realidad las dos Ducati, también Francesco Bagnaia. El italiano marcha bastante retrasado, 11º, pero el australiano marcha segundo y tiene muchas opciones de poder llevarse la carrera porque es un piloto que se desenvuelve muy bien en mojado. 9 CAÍDA DE MARC MÁRQUEZ !!! Ha volado y se lleva un golpe fuerte en el hombro derecho. Estaba liderando la carrera y la buena noticia es que vuelve a pista, pero pierde cualquier opción de terminar de nuevo en el podio. 9 Se confima el abandono de Joan Mir. Se trata de su primer abandono de la temporada y el primero desde el Gran Premio de Portugal de 2020. 7 Marc Márquez cuenta con algo más de un segundo de ventaja con respecto a Fabio Quartararo. 7 Marc Márquez se siente cómodo con lluvia y está tirando con todo en estos momentos. Y ojo a su hermano, Alex Márquez es sexto en estos instantes !!! Tremenda la remontada. 6 Márquez es primero, Fabio Quartararo segundo y Jack Miller tercero. Esas serían las posiciones de podio en estos momentos en una carrera de auténtica locura. 6 Márquez lidera por primera vez una vuelta nueve meses después. Lo hacía antes de su fatídica caída en el pasado Gran Premio de España que le ha mantenido en el dique seco casi un año. 6 MARC MÁRQUEZ LÍDER !!! Alex Rins se ha caído. Antes también lo hizo Joan Mir. Vaya día para Suzuki. Para olvidar... 6 TODOS CAMBIAN YA DE MOTO !!! 5 Se ha salido de pista Miller !!! Hay que aguantar como sea sobre la moto hasta que llegue el momento de cambiar de moto. 5 AUMENTA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA !!! Los pilotos van a tener que cambia de moto si o si y las actividad en el box de los equipos es frenénita. 4 DURA BATALLA ENTRE MILLER Y QUARTARARO POR LA PRIMERA PLAZA !!! Ojo porque Viñales ha caído hasta la quinta posición. 3 BANDERA BLANCA !!! Esto significa que los pilotos, en el momento que lo decidan, pueden cambiar de moto y está ira montada con neumáticos de lluvia. 3 COMIENZA A LLOVER DE NUEVO EN LE MANS !!! 3 Gran ritmo de las dos Yamaha. Era previsible teniendo en cuenta las posiciones de salida. También se une a la fiesta Jack Miller. Viñales, Quartararo y el propio Miller están abriendo hueco. 2 PRIMERO MAVERICK VIÑALES !!! Ha superado a Jack Miller y tiene ahora vía libre para poder tirar en cabeza de carrera. 2 Tremenda la remonrada de Alex Rins !!! Es 5º ya el piloto de Suzuki y recordemos que salía en la 15ª posición. 1 Jack Miller se ha hecho con la primera posición. Viñales mantiene la segunda plaza y es Fabio Quartararo el principal perjudicado porque, saliendo desde la pole, cae a la tercera posición. 1 Buena salida de Marc Márquez. Está peleando con Takaaki Nakagami por la cuarta plaza !!! También bien Pol Espargaró, quinto en estos instantes por detrás de Márquez. 1 ARRANCA LA CARRERA DE MOTOGP !!! Estaremos muy pendientes tanto de la evolución meteorológica como del estado de la pista. Hace ya bastante tiempo que no llueve sobre el circuito de Le Mans y esto ha permitido que el asfalto se haya ido secando a lo largo de la jornada. La carrera se ha declarado en seco, aún así, pueden quedar zonas húmedas y esto puede provocar muchas caídas tal y como sucedió en la pruebas de Moto3 y Moto2. Repasamos, como es habitual, la posición de salida del resto de pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Pol Espargaró comienza en el 8º puesto, Aleix Espargaró lo hace en el 13º, Iker Lecuona en el 18, Alex Márquez en el 19º y Tito Rabat en el 20º. PASO AL FRENTE DE VALENTINO ROSSI. Hoy el Doctor comienza desde la 9ª plaza y, salvo el 4º puesto con el que comenzó en la prueba inaugural en Catar, esta es su mejor posición de salida en la presente temporada. ALEX RINS, NECESITADO DE BUENOS RESULTADOS EN LE MANS. Alex Rins no ha puntuado en sus dos últimas carreras de MotoGP (abandono en el GP Portugal y 20º en el GP de España) y nunca ha acumulado tres carreras sin conseguir puntos en la máxima categoría. Problemas de nuevo para Suzuki en la sesión de calificación. Tanto Joan Mir como Alex Rins comienzan en posiciones muy retrasadas, 14º y 15º respectivamente, por lo que tendrán un importante hándicap para marcar un puesto competitivo en el trazado francés. De hecho, Joan Mir, el vigente campeón de MotoGP, no ha podido terminar entre los diez primeros en sus dos carreras en el circuito de Le Mans en MotoGP (16º en 2019 y 11º en 2020). VIÑALES, A RECUPERAR EL PULSO EN FRANCIA. Tras terminar en el podio en dos de sus tres primeras carreras de MotoGP en Le Mans (3º en 2016 y 1º en 2017), Maverick Viñales no lo ha conseguido en ninguna de las tres últimas. De hecho, sin contabilizar abandonos, el 10º puesto que logró el año pasado fue su peor resultado en este circuito en la máxima categoría. LE MANS, TERRENO SINUOSO PARA JACK MILLER. Jack Miller logró en el pasado Gran Premio de España su segunda victoria en su trayectoria en MotoGP (103 carreras). Solo en una ocasión ha enlazado dos victorias consecutivas en todas las categorías (en 2014 en Moto3). El australiano ha abandonado en tres de sus seis carreras de MotoGP en Le Mans, la última en la pasada campaña. Ya comentamos que Fabio Quartararo comienza hoy desde la pole. Le acompañan en primera línea Maverick Viñales y Jack Miller. El piloto español no salía en primera línea desde el pasado Gran Premio de Doha, mientras que esta es la segunda carrera seguida en la que Miller arranca en posiciones tan adelantadas. MÁRQUEZ SIGUE MEJORANDO PRESTACIONES. Marc Márquez arranca la carrera desde la 6ª posición y habrá que ver si ya es capaz de pelear de nuevo por subir al podio en la que es solo su tercera carrera de la temporada tras superar una complicada lesión y un largo periodo de inactividad. El piloto de Cervera es, junto a Valentino Rossi (3), el piloto en activo con más victorias en el Gran Premio de Francia de MotoGP. RECORD DE PUNTOS EN MOTOGP PARA ‘PECCO’. Lo cierto es que, independientemente del resultado que consiga hoy el italiano, su año está siendo espléndido. Y es que, en solo cuatro carreras en este 2021, ‘Pecco’ Bagnaia ha logrado tres podios y 66 puntos, récord en ambos casos en una misma temporada en su trayectoria en MotoGP. BAGNAIA BUSCA SU TERCER PODIO CONSECUTIVO. Francesco Bagnaia ha terminado en el podio en sus dos últimas carreras de MotoGP. Nunca ha conseguido tres podios seguidos en la máxima categoría y la última vez que logró tres o más consecutivos fue en 2018 (cinco en Moto2). Recordemos que lidera el campeonato de MotoGP ‘Pecco’ Bagnaia. El italiano, que hoy comienza muy retrasado, desde la 16ª plaza, cuenta con dos puntos de ventaja con respecto a Fabio Quartararo y 16 con respecto a Maverick Viñales. Habrá que ver la capacidad de progresión que tiene en carrera el piloto italiano . ZARCO ASPIRA A ALCANZAR DOBLES FIGURAS. Por su parte, Johann Zarco, que aún persigue su primera victoria en MotoGP, comienza desde la quinta posición. El piloto francés logró precisamente en Le Mans el primero de sus nueve podios en la clase reina (2º en 2017). Y podría ser el tercer piloto de su país que consigue diez podios en la máxima categoría tras Christian Sarron (18) y Fabio Quartararo (12). EL DIABLO LOGRA SU MEJOR RACHA DE POLES CONSECUTIVAS. De hecho, Fabio Quartararo, después de no pasar de la 13ª plaza en el pasado Gran Premio de España debido a problemas físicos, quiere retomar la senda de las victorias y hoy sale desde la pole position por tercera carrera consecutiva. De hecho, se trata de su mejor racha comenzando en el primer puesto de la parrilla en todas las categorías. QUARTARARO Y ZARCO COMANDAN LA REVOLUCIÓN FRANCESA. El campeonato de motociclismo regresa a esta tradicional cita en Le Mans y pocas veces ha habido más posibilidades de que un piloto francés consiga la victoria en su país en la categoría reina. De hecho, Fabio Quartararo o Johann Zarco pueden ser los primeros pilotos galos que ganen en el GP de Francia desde Pierre Monneret en 1954. Después de las victorias de Sergio García en Moto3 y de Raúl Fernández en Moto2 nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la carrera de MotoGP, el plato fuerte de esta emocionante jornada de motociclismo en el mítico circuito de Le Mans. ¿Habrá triplete de victorias españoles? Veremos… Buenos días. Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Francia de motociclismo. ¿Preparados? Comenzamos…