Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de esta emocionante jornada de motociclismo, aunque ciertamente triste. Les esperamos la semana que viene. Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final La carrera ha estado marcada por la fatal noticia del fallecimiento de Jason Dupasquier, joven piloto suizo de Moto3 que sufrió ayer un grave accidente que ha tenido este trágico desenlace en la mañana de hoy. DEP. Final Los pilotos no tendrán mucho margen para el descanso porque la competición vuelve la próxima semana con la disputa del Gran Premio de Catalunya en el circuito de Montmeló. Final Fabio Quartararo termina la carrera con 24 puntos de ventaja sobre Johann Zarco. Así pues, dos franceses ocupan los dos primeros puestos en la clasificación de MotoGP. Francesco Bagnaia desciende asta el tercer podio, a 26 puntos del líder. Final Valentino Rossi ha firmado la remontada de la jornada y, tras salir en el 21º puesto, termina al final en la 10ª plaza, su mejor resultado de la temporada. Final Otro día ciertamente negativo para un Maverick Viñales que no ha conseguido pasar de la 8ª plaza. Con su compañero en Yamaha destacado en la clasificación de pilotos, no son ni mucho menos buenas noticias para el de Figueres. Final ÚLTIMA HORA. Joan Mir pasa a la tercera plaza. Están investigando los jueces y parece que el balear también sobrepasó los límites de la pista en la última vuelta. Así pues, todo queda como terminó la carrera: Miguel Oliveira segundo y Joan Mir, tercero. Final También se fue al suelo a las primeras de cambio Marc Márquez. El piloto de Cervera ha registrado su segundo abandono consecutivo, algo que solo le había sucedido en una ocasión previa en su trayectoria en MotoGP. Final Tampoco ha sido el día de Alex Rins. Cuarta carrera consecutiva en la que no consigue puntuar y el piloto barcelonés se vuelve a quedar descolgado de la lucha por el título debido a su falta de regularidad. Final El revés de la moneda ha sido para las dos Ducati. Partían como grandes aspirantes a la victoria después de haber ganado en Mugello en las tres últimas ediciones, pero todo se torció rápido, cuando Francesco Bagnaia se fue al suelo y registró su primer abandono de la temporada. Tampoco ha sido el día de Jack Miller y el australiano se ha tenido que conformar con la 6ª posición. Final Miguel Oliveira clasifica finalmente en la tercera posición debido a una sanción. En cualquier caso, es el primer podio que consigue KTM en la presente temporada, en un año que no había comenzado de la mejor manera para la marca austriaca. 23 Miguel Oliveira ha sido segundo, pero ojo porque pierde una posición por exceder los límites de la pista. Así, Joan Mir es segundo !!! Se trata de su primer podio de la temporada y su mejor resultado desde su victoria en el GP de Europa de 2020, la única que ha logrado hasta el momento en la máxima categoría. 23 Fabio Quartararo logra reforzar su posición al frente de la clasificación de MotoGP y cuenta con 26 puntos de ventaja con respecto a Bagnaia. 23 VICTORIA DE FABIO QUARTARARO !!! Tremenda la victoria del piloto francés. Este es su tercer triunfo de la temporada, igualando los conseguidos en 2020 en la que fue su mejor campaña hasta el momento en la clae reina. 23 ÚLTIMA VUELTA !!! Fabio Quartararo se prepara ya para lograr la tercera victoria de la temporada y afianzarse al frente de la clasificación de MotoGP. Parece que Joan Mir no va a poder con Oliveira y se va a tener que conformar con la tercera posición. 22 Por delante, Fabio Quartararo sigue a lo suyo. Carrera perfecta del piloto francés, liderando de forma ininterrumpida desde la caída de Francesco Bagnaia y cuenta con más de tres segundos de ventaja con respecto a Oliveira. 22 Joan Mir sigue cerca de Miguel Oliveira, pero se está defendiendo muy bien el portugués. Veremos porque queda ya poco terreno para poder lanzar el ataque que le lleve a la segunda plaza. 21 Pues Valentino Rossi está firmando una de las remontadas de la jornada. Salía en el 21º puesto y marcha ahora mismo en la 11ª plaza, con opciones de superar a Iker Lecuona. 21 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Se ha ido al suelo Takaaki Nakagami. Era la mejor de las cuatro Honda en pista. No está siendo el año en la fábrica de ala dorada. 20 CAÍDA DE ALEX RINS !!! Otra vez !!! Estaba peleando por meterse en el podio. Se trata del tercer abandono en las cuatro últimas carreras y suma su cuarto 'cero' consecutivo, le peor racha sin puntuar desde que es piloto de MotoGP. 19 Si termina en la primera posición, Fabio Quartararo tendría 26 puntos de ventaja con respecto a Johann Zarco y Francesco Bagnaia. Todo un respiro para el piloto francés. 18 Joan Mir perseigue ya de forma decidida a Miguel Oliveira. Gran carrera de los dos pilotos de Suzuki, que no han hecho otra cosa que mejorar posiciones desde el inicio de la carrera. 18 YA LO TIENE !!! CUARTO ALEX RINS TRAS SUPERAR A ZARCO !!! 18 Rins trata también de superar a Johann Zarco. Debe hacerlo rápido si no quiere que se le escape Joan Mir... 17 TREMENDO JOAN MIR !!! Gran adelantamiento del piloto balear. Quiere demostrar que el año pasado su victoria en MotoGP no fue casualidad y trata de conseguir hoy su primer podio de la temporada. 17 La mejor defensa es un buen ataque !!! Miguel Oliveira supera a Johann Zarco y el luso pasa a la segunda posición. Y ojo que también Brad Binder puede unirse a la fiesta y pelear por el podio. 16 Joan Mir y Alex Rins ya están llegando a la altura de Oliveira. La victoria parece decantada, pero la batalla por los otros dos puestos en el podio promete ser intensa entre los dos pilotos de Suzuki, el portugués y Johann Zarco. 15 De ganar Fabio Quartararo, sería la primera vez esta temporada que no asistimos a un cambio de líder en la máxima categoría y, además, el francés podría salir tremendamente reforzado de esta carrera después del abandono de Pecco Bagnaia. 14 Solo siete décimas ya entre Miguel Oliveira y Joan Mir. El portugués no ha podido superar a Johann Zarco y en breve se tendrá que concentrar en tratar de defender la tercera posición. 14 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Quartararo tiene la victoria en el bolsillo. Si no comete errores, sumará su tercera victoria de la temporada, la sexta en su trayectoria en MotoGP. Ya es el piloto francés con más triunfos de la historia en la máxima categoría y lo tiene todo para continuar agrandando su leyenda. 13 Le lanzan un aviso a Maverick Viñales por exceder los límites de la pista. A la próxima, será sancionado con una long lap penalty. Marcha en la 10ª plaza el piloto de Figueres. 12 Joan Mir y Alex Rins están recortando la desventaja que mantienen con respecto a Miguel Oliveira. El portugués está solo a un segundo y las dos Suzuki podrían llegar a pelear por meterse en el podio. 11 Por detrás, vemos a Pol Espargaró que está perdiendo posiciones en las últimas vueltas. No sabemos si marcha con alguna dificultad, pero ha caído hasta la 14ª plaza. Valentino Rossi, por su parte, es 15 y ha entrado en la zona de puntos y está remontando posiciones después de salir muy retrasado en la carrera de hoy. 10 Joan Mir ha superado a Alex Rins !! Se ve con mejor ritmo el vigente campeón de MotoGP y asumirá la responsabilidad de tratar de cazar a Miguel Oliveira. 10 Miguel Oliveira está cada vez más cerca de Zarco y el portugués podría tratar de superar al piloto de Ducati. No termina en el podio desde el Gran Premio de Portugal de 2020, cuando logró su segunda victoria en la clase reina. 9 Por delante, Fabio Quartararo sigue ensanchando la diferencia con respecto a Johann Zarco. Son más de dos segundos y el francés se encuentra muy cerca de conseguir su tercera victoria de la temporada. 9 También supera Brad Binder a Jack Miller !!! No sabemos si marcha con alguna dificultad el australiano, pero no marcha nada cómodo en esta carrera. Cae hasta la 7ª plaza el piloto de Ducati. 8 JOAN MIR SUPERA A MILLER !!! Vía libre ya para las dos Suzuki y la carrera no pinta demasiado bien para un Jack Miller que llegaba este circuito después de haber ganado las dos últimas carreras de MotoGP. 8 Jack Miller se encuentra ya a dos segundos de Miguel Oliveira. Rins supera al australiano y habrá que ver si tiene ritmo para poder optar a pelear por las posiciones de podio. 7 El que no ofrece síntomas de mejoría es Maverick Viñales. Ya salía muy retrasado y tampoco ha podido protagonizar una buena salida. El piloto de Yamaha marcha en la 12ª plaza y sigue perdiendo enteros de cara a la lucha por el campeonato de MotoGP. 6 Miller no encuentra el ritmo y está taponando la progresión de las dos Suzuki. Rins supera al australiano, pero es que el piloto de Ducati recupera la desventaja en la recta de meta. Complicada la carrera de momento para Alex Rins y Joan Mir. 6 Fabio Quartararo está consiguiendo abrir hueco en cabeza de carrera y cuenta con siete décimas de ventaja con respecto a Zarco. Oliveira continúa en la tercera plaza y, de terminar así, sería el primer podio de KTM en la presente temporada. 5 Fabio Quartararo continúa en la primera plaza. De momento solo Johann Zarco parece aguantarle el ritmo a su compatriota. Por detrás, las dos Suzuki tratan de superar a un Jack Miller que marcha de momento en la cuarta posición. 4 DATO. Marc Marquez registra su segundo abandono consecutivo. Solo en una ocasión previa había enlazado dos carreras con abandono en la máxima categoría (en 2015, Grandes Premios de Italia y Catalunya). 4 Comentar que Francesco Bagnaia ha registrado su primer abandono de la temporada y no abandonaba en una carrera de MotoGP desde el Gran Premio de Portugal de 2020, la última carrera de la temporada pasada. 3 Ha establecido Johann Zarco el nuevo récord de vuelta rápida del circuito de Mugello y el francés, que marcha segundo, va lanzado a por el primer puesto que ocupa en estos momentos Fabio Quartararo. 2 Era el máximo favorito para adjudicarse la victoria, pero no va a poder conseguir su hoy su primera victoria en MotoGP. Ahora el Ducati oficial queda en manos de un Jack Miller que marcha en la cuarta plaza. 2 CAÍDA DE MARC MÁRQUEZ !!! Y DE PECCO BAGNAIA !!! Iba el primero y se va al suelo a las primeras de cambio. 2 Así pues, Ducati toma el mando desde el comienzo y mucho tiene que cambiar esto para que no se cumplan los pronósticos, con una nueva victoria de la factoria italia por cuarto año consecutivo. 1 Abren un pequeño hueco Bagnaia y Fabio Quartararo con respecto a un Miguel Oliveira que ocupa la tercera posición de forma sorprendente. 1 GRAN SALIDA DE PECCO BAGNAIA !!! Se sitúa en la primera posición justo por delante de Fabio Quartararo... Se ha caído Enea Bastianini !!! Tendrá que salir desde el pit line... Repasamos el orden de salida de los pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Pol Espargaró comienza en la 12ª plaza. Iker Lecuona lo hace desde la 20ª, mientras que Alex Márquez parte hoy desde el 22º puesto, el último de la parrilla de salida. ALEX RINS, A SALIR DEL AGUJERO OSCURO. Alex Rins no ha conseguido puntos en sus tres últimas carreras de MotoGP, la peor racha en sus cinco temporadas en la máxima categoría. Joan Mir abandonó en el pasado Gran Premio de Francia y nunca ha registrado dos abandonos seguidos hasta el momento en MotoGP. NO HAY DESCANSO PARA SUZUKI. No está siendo el inicio de año soñado para Suzuki. Alex Rins y Joan Mir comienzan en la octava y novena plaza, respectivamente y ambos se encuentran muy necesitados de buenos resultados después de encontrarse muy alejados del podio en las últimas citas. NO ES MUGELLO EL CIRCUITO PREDILECTO DE MÁRQUEZ. Marc Márquez arranca en la 11ª plaza. El de Cervera solo ha logrado una victoria (2014) y tres podios en sus siete participaciones previas en Mugello en MotoGP. De hecho, sin contabilizar abandonos, la 16ª posición de Marc Márquez en el Gran Premio de Italia de 2018 es la segunda peor en sus nueve temporadas en MotoGP (solo superada por el 18º puesto en el GP de Argentina de 2018). ALEIX ESPARGARÓ SIGUE BATIENDO RÉCORDS CON APRILIA. Muy destable el cuarto puesto en el que hoy comienza Aleix Espargaró. Se trata de la mejor posición de salida de la marca italiana en una sesión de calificación en la máxima categoría. Maverick Viñales solo ha conseguido un podio en sus cinco carreras de MotoGP en Mugello (2º en 2017), aunque ha conseguido puntos en todas ellas. De hecho, el piloto de Yamaha ha puntuado en sus 14 últimas carreras de MotoGP (dos victorias), su segunda mejor racha en la máxima categoría tras conseguir puntos en 19 carreras seguidas entre 2017 y 2018. MAVERICK VIÑALES, OBLIGADO A REACCIONAR. Hoy Maverick Viñales comienza en la 13ª plaza y lo cierto es que el Figueres se encuentra muy necesitado de conseguir buenos resultados. Y es que, después de lograr la victoria en la carrera inaugural en el Gran Premio de Catar, no ha conseguido volver a militar en las primeras posiciones, perdiendo fuelle en la pelea por el campeonato de MotoGP. NO HAY DOS SIN TRES PARA MILLER. Jack Miller, que hoy comienza la carrera en la 5ª plaza, busca hoy su tercera victoria consecutiva después de haberse impuesto en las dos últimas. Nunca ha conseguido tres triunfos seguidos a lo largo de su trayectoria en todas las categorías y el último piloto australiano que logró tres o más victorias consecutivas fue Casey Stoner en 2011. PECCO BUSCA ESTIRAR LA RACHA. ‘Pecco’ Bagnaia ha puntuado en las cinco carreras en las que ha participado en este 2021 (tres podios), su mejor racha en MotoGP. Acompañan a Quartararo en la primera línea Francesco Bagnaia y Johann Zarco. Es la segunda ocasión en la presente temporada que el italiano arranca desde la primera línea, mientras que es la tercera en el caso de Zarco. Fabio Quartararo ha conseguido terminar en el podio en tres de las cinco carreras disputadas en 2021 y ya ha igualado la cifra que logró en la temporada pasada al completo (tres en 14 carreras). QUARTARARO, A RITMO DE POLES. Fabio Quartararo ha logrado la pole position en las cuatro últimas carreras de MotoGP, la mejor racha en su trayectoria en cualquier categoría en una misma temporada. El último piloto que logró tres o más poles seguidas en la categoría reina fue Marc Márquez en 2019 (cuatro). DUCATI BUSCA LA TERCERA CONSECUTIVA. Ducati ha logrado dos victorias en las dos últimas carreras de MotoGP (Jack Miller en los Grandes Premios de España y Francia). La fábrica transalpina no consigue tres seguidas desde 2018 (3: Andrea Dovizioso -2- y Jorge Lorenzo). MUGELLO, TERRITORIO DUCATI. La marca italiana ha ganado en las tres últimas ediciones del Gran Premio de Italia con tres pilotos diferentes (Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo y Danilo Petrucci). Solo en el Gran Premio de Austria (5, 2016-2020) y en el de Australia (4, 2007-2010) ha enlazado una racha de victorias consecutivas más amplia en la máxima categoría. La situación en la clase reina se presenta tremendamente ajustada con un Fabio Quartararo que cuenta con 80 puntos, solo uno de ventaja con respecto a Bagnaia. Johann Zarco cuenta con 68 puntos, mientras que Miller, con 64, a pesar de esas dos últimas victorias consecutivas, aún acusa su mal inicio de temporada. En un circuito en el que Ducati ha dominado con autoridad en los últimos años, Fabio Quartararo se erige como el único capaz de hacer frente al favoritismo de las máquinas rojas. El francés se alzó ayer con la pole position, la cuarta consecutiva, y tratará de defender su liderato en la clasificación de pilotos de MotoGP ante la efervescencia de Pecco Bagnaia y especialmente de un Jack Miller que se ha impuesto en las dos últimas carreras. La carrera, al igual que la de Moto2, está marcada por la triste noticia que conocíamos a lo largo de la mañana. En ese momento, se confirmó el fallecimiento de Jason Dupasquier debido al grave accidente que sufrió en el cronometrado de ayer. Se va a guardar un minuto de silencio y se le rendira un sentido homenaje justo antes del inicio de la prueba de MotoGP. Después de las victorias de Denis Foggia en Moto3 y de Remy Gardner en Moto2, nos centramos ya en todo lo que sucederá dentro de unos instantes en la carrera de MotoGP. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Italia. ¿Preparados? Comenzamos…