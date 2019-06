Fernando Alonso: «Hay que fallar mucho para conseguir algo único» Alonso, en Le Mans. / AFP El piloto asturiano asume el fracaso en Indianápolis pero garantiza que regresará, fiel a su ambición de alcanzar la 'Triple Corona' A. IGLESIAS Jueves, 6 junio 2019, 00:21

La palabra rendición no está en el vocabulario de Fernando Alonso. El piloto asturiano confirmó ayer que regresará a Indianápolis, a pesar del amargura que dejó su experiencia de este año. Su ilusión en alcanzar la 'Triple Corona' esta intacto para el ovetense que, de momento, cierra la puerta a un regreso a la Fórmula 1. A corto plazo, ya piensa en lograr la victoria en las 24 horas de Le Mans, prueba que se disputará los próximos 15 y 16 de junio. En la legendaria prueba gala se puede proclamar campeón mundial de resistencia con Toyota.

El piloto interactuó ayer en una red social con sus seguidores, respondiendo todo tipo de preguntas.

ha sorprendido en su perfil oficial

Para empezar, la réplica del bicampeón mundial de F1 a la pregunta de si volvería a la F1. «No está en mi cabeza en este momento». Una manera de acabar con los rumores de su posible vuelta a corto plazo al 'Gran Circo'. De momento, lo que se sabe es que Alonso no ha renovado con Toyota para la próxima temporada. A partir de ahí no se saben los planes exactos de un Alonso que revela un dato a la pregunta de qué hará después de la cita Le Mans: «Después de las 24 Horas, haré mucha preparación física de cara a la siguiente temporada y otras ocho carreras este año». Alonso no se detiene en los logros conseguidos y ya piensa en el futuro con «muchos proyectos y muy importantes».

Alonso no oculta que sigue con su empeño de lograr la 'Triple Corona', a pesar del mazazo que supuso quedarse hace apenas unas semanas fuera de la carrera de Indianápolis, tras quedar excluido de la clasificación por la negligencia de su equipo. «No tengo en mente abandonar. En el deporte para conseguir algo único hay que intentarlo y fallar muchas veces antes de conseguirlo», subraya el campeón asturiano, que recuerda que solo así ha logrado completar trescientos grandes premios de Fórmula 1 y ganar 32. En su comparación, Alonso utiliza como ejemplo al Real Madrid y sus trece copas de Europa. «Son ejemplos que en el deporte el porcentaje de éxito respecto a la historia es bajo, por eso es único cuando se consigue».