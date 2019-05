Fernando Alonso, fuera de las 500 millas de Indianápolis Reuters Solo tres conseguían en esta repesca el billete para la prueba del domingo y el ovetense quedó a las puertas E. C Domingo, 19 mayo 2019, 23:09

Fernando Alonso no podrá optar finalmente a la 'Triple Corona' puesto que no ha conseguido clasificarse para las 500 millas de Indianápolis que se disputan el próximo fin de semana. El piloto asturiano participó esta noche en la 'Last Row' después de una mala calificación que terminó con decepción para una persona a la que no solo le gusta ganar sino también ser competitivo. En esta ocasión, no lo ha sido y eso ha acabado con su paciencia. Su rostro al abandonar el circuito de Indianápolis era un poema. Alonso se quedó en cuarta posición de este ronda final en la que tomaban parte seis pilotos. Solo tres conseguían en esta repesca el billete para la prueba del domingo y el ovetense quedó a las puertas como cuarto clasificado.