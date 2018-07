Fernando Alonso pone fecha a su retirada

Fernando Alonso pone fecha a su adiós a la Fórmula Uno. El piloto asturiano aseguró esta tarde, tras la sesión clasificatoria del Gran Premio de Alemania que en 2021 no formará parte del 'circo' de la Fórmula 1. No concretó más el ovetense, satisfecho después de haber logrado el undécimo puesto en la parrilla de salida de mañana en Hockenheim.

Al ser preguntado por el cambio de reglamento que incorpora las llantas de 18 pulgadas de Pirelli, entre otras novedades del nuevo reglamento, el asturiano deslizó su deseo por: «No estaré aquí en 2021, así que no me importa demasiado», señaló en tono relajado, quitando trascendencia a sus palabras. «Me importa más que mejoráramos antes otras cosas como tener ruedas suficientes de agua para que no pase lo de hoy, 50.000 personas mirando y ningún coche en la pista»

El futuro para 2019 del piloto de McLaren está en el aire todavía de forma oficial, y de hecho insiste cada semana en que no anunciará sus planes inmediatos hasta que no pase el verano y vea lo que tiene para la próxima temporada. No obstante, todo hace indicar que seguirá al menos un año más. Se trata de la primera vez que el piloto ovetense pone tope al término de su carrera.