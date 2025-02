Alonso afina los instrumentos en Arabia

DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO MADRID Jueves, 7 de noviembre 2019, 12:11 | Actualizado 16:21h. Comenta Compartir

Segunda etapa del Rally Al Ula-Neom, y segundo cuarto puesto para Fernando Alonso y Marc Coma. La pareja española del Toyota Hilux logró el mismo resultado que el miércoles, en un día en el que sí contó con la potencia total que puede producir el vehículo que llevará al Dakar en enero.

El ritmo de Alonso fue bueno, aunque este jueves ya tenía mucho trabajado dado que fue el mismo recorrido que el día anterior, si bien volvió a claudicar con los favoritos. La participación en este rally no va de ganar, sino de mantener y mejorar sensaciones día a día. La labor del equipo Toyota está siendo fundamental, y tanto el asturiano como Coma cada día se sienten más cómodos.

No fue un día absolutamente tranquilo, ya que estuvo durante unos minutos parado a poca distancia del tercer punto de control de la jornada por un pinchazo, si bien nada que no le impidiera acabar el día con normalidad. Al final, cedió más de siete minutos y medio con Yazeed Al-Rajhi, que es el hombre en el que se debe fijar dado que lleva un Toyota prácticamente igual al suyo. Después de casi 430 kilómetros cronometrados de competición, Alonso cede casi doce minutos con el líder, que sigue siendo Yasir Bin Seaidan, mientras que tiene a Al-Rajhi a poco menos de nueve minutos. El podio está más lejos, pero ese no es, ni mucho menos, el objetivo.

Nuevamente fueron las largas pistas de arena las principales enemigas de Alonso. El piloto sigue en su proceso de aprendizaje de ir rápido cuando puede y lento cuando debe en las trazadas de los que le preceden. Las sensaciones son positivas, pero cautas, de momento. «De nuevo posición cuatro y mejor ritmo que ayer. Feliz con el día», resumía Alonso en Twitter antes de expresarse de manera más extendida a los medios de allí.

«Fue parecido a ayer, aunque pude apretar un poco más e ir más rápido porque tenía más conocimiento del terreno. Estoy contento con la etapa, especialmente con la primera parte, en la que estábamos ocho segundos por detrás de Yazeed. Tuve un pinchazo, pero he tenido más confianza que ayer. La etapa de mañana será nueva para todos así que me tocará aprender de nuevo», resumía el asturiano.

El podio no está descartado

Después de dos días sobre las dunas de Al Ula, este viernes la llegada a la zona de Neom pondrá a prueba las capacidades de Alonso y Coma. Y es que serán 231 kilómetros cronometrados, la jornada más larga de las cuatro sobre las que está previsto este rally. Aunque el podio es un sueño, no está ni mucho menos descartado. Un problema de cualquiera de los tres de arriba y una jornada tranquila para Alonso y Coma les situaría en posición de cajón. Por delante, a seis minutos, tienen a Khalid Al Qassimi, que al volante de un Peugeot 2008 tipo buggy puede tener problemas para mantener la competitividad este viernes en unas pistas algo más duras que las de las dos primeras jornadas.

Será el penúltimo día de trabajo de campo antes del Dakar de enero, ya que están prohibidos los entrenamientos, pero ni mucho menos se acabarán sus días de trabajo en pista. El asturiano tiene previsto viajar a Argentina el lunes para probar el Toyota Corolla del Super TC2000, el popular campeonato de deportivos en el país albiceleste. Además, también presentará el nuevo Hilux GR2, una nueva versión del que él mismo lleva en Arabia y conducirá en enero en el Dakar.