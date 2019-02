FÓRMULA-1 Alonso ayudará en el desarrollo del McLaren COLPISA. Jueves, 28 febrero 2019, 00:32

La presencia de Fernando Alonso vestido con los colores de McLaren en el Circuit de Barcelona-Catalunya no pasó inadvertida. No tanto porque el asturiano esté presente, algo que más o menos se había anunciado, sino por hacerlo vestido como piloto. Algunos incluso especularon con que podría rodar. No iban muy desencaminados. McLaren anunció que el asturiano continuará vinculado a ellos durante todo 2019. Esa labor de asesor, ya tiene nombre: Fernando Alonso será el nuevo embajador de la marca en todo el mundo. Va a ser parte integrante del equipo de desarrollo del McLaren MCL34 durante este 2019. La firma del acuerdo, que luego especificó el piloto que es sólo por este año, implica que también colaborará en el inicio de la creación del MCL35, el monoplaza que llevará la escudería en 2020.