FÓRMULA-1 Alonso: «Tengo ganas de pilotar en Socchi tras no hacerlo el año pasado» 25 septiembre 2018

Fernando Alonso no tuvo una buena experiencia en 2017 en Sochi. No compitió a causa de un percance en su coche en el Gran Premio de Rusia del año pasado. En este sentido, el ovetense quiere sacerse la espina, «porque parece que pasó mucho tiempo desde que corrimos en Rusia, ya que la carrera se celebró bastante antes en el calendario del año pasado. «Me dio la sensación de que pasó más tiempo ya que no pude salir en aquella carrera por un problema de fiabilidad, así que tengo ganas de volver a pilotar en Sochi». El asturiano llega a la cita con buenas sensaciones: «El fin de semana pasado fue un impulso para todos. Tuvimo un abandono en las últimas carreras, así que atravesar la línea de meta con ambos coches fue positivo».