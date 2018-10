Alonso: «Fue una pena lo de Silverstone; ahora intentaremos ganar aquí en Fuji» «En Spa y Le Mans se permitió más potencia a los privados, en Silverstone de nuevo más potencia, muy significativa, además de una reducción del peso. A pesar de todo, la tecnología híbrida sigue siendo mejor en este tipo de carreras, esto es así» EFE Jueves, 11 octubre 2018, 10:41

El ovetense Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que intentará reforzar con el equipo Toyota Gazoo Racing su liderato en el Mundial de Resistencia, que alcanza su cuarta etapa con las Seis Horas de Fuji, dijo este jueves que «fue una pena la descalificación de Silverstone» y que ahora lo que intentaran es «ganar» en el citada pista japonesa.

«La descalificación fue una decepción, porque la carrera de Silverstone la dominó con claridad el equipo Toyota; y enterarte de que te descalifican por una razón que no ayuda al rendimiento, sino todo lo contrario, ya que te hace ir más despacio, porque las piezas se rompieron, es una pena», comentó Alonso este jueves en el circuito de Fuji, en el que ganó (por segunda vez, después de haberlo hecho dos años antes) el Gran Premio de Japón de F1 en 2008.

Tras ganar las Seis Horas de Spa (Bélgica) y las 24 Horas de Le Mans (Francia), Alonso -que forma equipo junto al suizo Sebastien Buemi y al japonés Kazuki Nakajima- fue descalificado, debido a irregularidades en el fondo plano de su coche, tras dominar las Seis Horas de Silverstone (Inglaterra), la tercera prueba del Mundial de resistencia (WEC, en siglas inglesas), el pasado mes de agosto.

El mismo motivo supuso la descalificación, en la mítica pista británica, del otro Toyota TS050 Hybrid, el del argentino José María 'Pechito' López, el japonés Kamui Kobayashi y el inglés Mike Conway.

«Fue una decepción haber sido descalificados, pero lo aceptamos», comentó el doble campeón mundial asturiano, cuyo equipo lidera el Mundial de resistencia con 65 puntos, dos más que el Rebellion Racing del estadounidense Gustavo Menezes, el suizo Mathias Beche y el francés Thomas Laurent.

«Seguimos hacia adelante. No hay nada que podamos hacer ahora. Felicitamos a Rebellion por su victoria allí y ahora lo que queremos es repetir el resultado en Fuji y coger los puntos este domingo», indicó a Efe Alonso, que no cree que tengan ahora más presión.

«Es la misma. Esto es así y lo aceptamos, no podemos hacer nada más. Obviamente, trataremos de aprender de esto y ser más fuertes la próxima vez, pero creo que mostramos nuestro rendimiento en Silverstone y también creo lo que provocó la descalificación no nos dio una ventaja en nuestro rendimiento. No es algo que tengamos que mejorar y espero que desde esta carrera tengamos unos domingos más tranquilos», comentó.

Acerca de la Equivalencia de Tecnología (EoT), para que la diferencia de prestaciones entre los dominantes Toyota y el resto de los coches de categoría LMP1, de escuderías privadas y con motorizaciones no híbridas, quede reducida, indicó que «en cada carrera» se han «encontrado con un nuevo ajuste».

«En Spa y Le Mans se permitió más potencia a los privados, en Silverstone de nuevo más potencia, muy significativa, además de una reducción del peso. A pesar de todo, la tecnología híbrida sigue siendo mejor en este tipo de carreras, esto es así», explicó.

«El nuevo ajuste va a hacer que nuestro coche sea más lento, algo que no creo que sea justo. No podemos pedir perdón por nuestro rendimiento, incluso con la reducción del combustible o de las vueltas, la tecnología híbrida es la mejor, porque nuestra eficiencia es como 10 veces mejor que la de nuestros rivales», opinó Alonso.

«Si esto hace las carreras o el campeonato más interesante, bienvenido sea, pero no sabremos cuál es nuestro rendimiento hasta que no rodemos mañana (viernes), incluso cuando pisemos la pista, seamos lentos o rápidos. Éste es un proyecto que tiene 10 años de investigación y desarrollo para encontrar esas décimas aquí y allí. Cuando todo esto lo pierdes así, lo aceptas. Pero ojalá que no sea demasiado castigo», comentó Alonso.

«Usamos el 20% del combustible que usan ellos (los LMP1 privados) así que si usásemos la misma cantidad que ellos, podríamos hacer 20 vueltas más y con un cuarto haríamos las mismas vueltas que ellos. Así que, obviamente, estamos restringidos en cuanto a lo que podemos hacer», explicó.

«Tenemos mucho más rendimiento del que nos dejan usar y es una pena, porque cuando corría Porsche y Audi, se podían hacer 10 vueltas más por cada relevo y ahora no podemos hacerlo. Sí corriéramos con el mismo tipo de tecnología, iguales, con el máximo de capacidad, la tecnología híbrida es imbatible», declaró el astro astur, que afirmó que le gusta este circuito.

«Me gusta. Todos los circuitos japoneses tienen curvas peraltadas y encuentras más agarre en el interior, son cosas que pasan en Suzuka y también aquí en Fuji. Los tres sectores son muy diferentes: el primero y el segundo muy rápidos y el ultimo muy estrecho, así que poner a punto el coche aquí es siempre difícil porque o bien eres lento en las curvas o bien en las rectas», indicó Alonso durante su encuentro con los medios, en el que se expresó en inglés.

«El clima normalmente es una variante que hay que tener siempre en cuenta en este circuito, así que tendremos un ojo puesto en el cielo, porque suele afectar bastante», advirtió Fernando, que recuerda con cariño su victoria de 2008 en Fuji.

«Tengo grandes recuerdos, ya que en ese momento, y creo que aún, soy el único piloto (junto a Lewis Hamilton) que he ganado el Gran Premio de Japón en Fuji y en Suzuka», respondió a Efe este jueves, en Fuji, el líder del Mundial de Resistencia. «Fue una temporada difícil para nosotros, veníamos de Singapur y aquí en Fuji ganamos la carrera también y fue muy importante», añadió Alonso.