Alonso, en una piscina de pirañas en Sebring El regreso del asturiano al Mundial de Resistencia con Toyota pone de manifiesto que tiene al enemigo en casa D. SÁNCHEZ DE CASTRO MADRID. Sábado, 16 marzo 2019, 00:11

Pese a que las carreras no dejan de ser emocionantes en el Mundial de Resistencia, ya ha quedado bien demostrado en las seis primeras pruebas de la supertemporada 2019-2020 que apostar por una victoria que no sea de Toyota es prácticamente tirar el dinero. Salvo un susto, una sanción como la de Silverstone o similar, el único equipo oficial de la categoría LMP1 es el candidato más firme a ganar, ya no solo en cada carrera, sino a hacerlo con una superioridad letal. Eso no implica que no estén exentos de problemas.

Y es que manejar una situación en la que ambos se saben ganadores no es nada fácil. Y si ya es complicado controlar a dos pilotos con opciones a victoria que luchan entre sí, hacerlo con seis es un auténtico trabajo para maestros de la gestión de grupos de riesgo. Esa ingrata labor le toca a Pascal Vasselon, que como director técnico debe garantizar una igualdad al detalle entre el Toyota 7 y el 8, y a Rob Leupen, que como jefe de equipo debe asegurarse de que sus dos coches lleguen a meta como primero y segundo. La ventaja que tienen sobre el resto es tal que solo una pelea entre ambos les podría privar de ello.

En el Mundial de Resistencia tienen muy claro todos que lo que prima es el equipo. No hay campeones individuales, sino que lo fundamental es que gane el grupo, en este caso concreto Toyota. Al no tener nadie con quien pelear, como ocurre en una piscina con pirañas, acaban mordiéndose entre sí. Es por ello que deben poner cortafuegos de manera pública para evitar que haya suspicacias, especialmente después de la carrera de Shangai. Con estos mimbres, Alonso hace lo único que puede hacer: demostrar que es el líder del equipo, tanto al volante del coche 8 como con respecto al 7. Es por ello que no solo hizo la 'pole' en la clasificación, sino que destrozó un récord que llevaba vigente desde hacía 33 años.