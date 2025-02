Alonso prevé estar el dos de marzo en la presentación del A521

E. ALONSO GIJÓN. Miércoles, 17 de febrero 2021, 01:51 | Actualizado 09:15h. Comenta Compartir

Fernando Alonso no será nadie este año si la escudería del rombo, rebautizada en 2021 como Alpine F1 Team, no pone en sus manos el coche ganador que necesita. El asturiano espera, mientras respeta un corto período de descanso tras su accidente de bicicleta, el turno para comprobar que el nuevo A521 no solo se ha adaptado a las nuevas, aunque ligeras, exigencias impuestas por la Federación Internacional de Automovilismo, sino que es mucho más fiable y ganador que su predecesor, que el año pasado logró dos podios con Daniel Ricciardo y uno con Ocon.

La puesta de largo del nuevo monoplaza tendrá lugar de forma virtual el próximo dos de marzo. Así lo anunció la escudería francesa. Allí estará Fernando Alonso, aún en proceso de recuperación. Curiosamente, esa jornada la compartirán con el equipo Mercedes, que ya comunicó hace dos semanas la fecha de la presentación de su monoplaza W12 E Performance.

Fernando, en cualquier caso, tendrá que esperar al menos diez días más para rodar kilómetros con la nueva unidad. De hecho, está previsto que se suba por primera vez al nuevo A521 en los ensayos del 12 al 14 de marzo en Baréin, con la vista puesta en el primer GP el 28 del mismo mes, también en el mismo país.

Desfile de nuevos bólidos

A medida que se acerca el inicio de la temporada, los equipos comienzan a anunciar las fechas de presentación de sus nuevas unidades. Si Alpine F1 Team ha elegido el dos de marzo, McLaren adelantó al resto en esta particular 'carrera' haciéndolo el pasado martes. Durante los próximos días será el turno de Alfa Romeo (22 de febrero), Ferrari (26 de febrero), Mercedes (2 marzo), Aston Martin (3 de marzo) y Williams (5 de marzo).

La marca gala ya presentó en enero una decoración provisional, pero se espera que los colores difieran en la versión definitiva y que el azul predomine.