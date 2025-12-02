El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
Adrian Newey, con su inseperable librete, observa el coche en Catar. AFP

El primer Aston Martin de Adrian Newey verá la luz el 9 de febrero

La escudería de Fernando Alonso, que ha dado todo el poder al 'mago' de la aerodinámica, presentará el nuevo AMR26 con el que quiere volver a la lucha por los triunfos

Eduardo Alonso

Eduardo Alonso

Gijón

Martes, 2 de diciembre 2025, 08:22

Comenta

«Lo que está claro es que somos mucho más fuertes con Adrian Newey que sin él. Y esto está clarísimo. Lo más increíble ... de Adrian es que es un elemento diferenciador muy importante». Las palabras de Pedro de la Rosa en una conversación con EL COMERCIO revelan la ambición de Aston Martin por convertirse en una escudería de primera línea, aspirante a ganar carreras y títulos mundiales. Y quieren hacerlo de la mano del 'mago' de la aerodinámica, fichado a golpe de talonario con la esperanza de que pueda construir un coche ganador en 2026 con el cambio de reglamentación técnica de la Fórmula-1.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una plantación de marihuana de un vecino, posible causa del incendio con una madre y su bebé heridas en Oviedo
  2. 2 Un joven «en estado de gran nerviosismo» provoca un altercado en un bar en Gijón
  3. 3

    El ladrón del paraguas: el atracador de la gasolinera de Gijón dejó la huella en el mostrador
  4. 4

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  5. 5 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  6. 6

    El Codema quiere convertir un convento de El Bibio, en Gijón, en escuela de 0 a 3 años y centro de Formación Profesional
  7. 7 Cuenta atrás para que los nuevos radares empiecen a multar en Oviedo
  8. 8

    Los asaltantes de casas de Gijón duermen en coches para evitar ser delatados en hoteles
  9. 9 Pere Navarro, director general de Tráfico, advierte a los conductores españoles sobre la baliza V16 obligatoria: «No nos equivoquemos»
  10. 10

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Bilbao con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El primer Aston Martin de Adrian Newey verá la luz el 9 de febrero

El primer Aston Martin de Adrian Newey verá la luz el 9 de febrero