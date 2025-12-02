El primer Aston Martin de Adrian Newey verá la luz el 9 de febrero

«Lo que está claro es que somos mucho más fuertes con Adrian Newey que sin él. Y esto está clarísimo. Lo más increíble ... de Adrian es que es un elemento diferenciador muy importante». Las palabras de Pedro de la Rosa en una conversación con EL COMERCIO revelan la ambición de Aston Martin por convertirse en una escudería de primera línea, aspirante a ganar carreras y títulos mundiales. Y quieren hacerlo de la mano del 'mago' de la aerodinámica, fichado a golpe de talonario con la esperanza de que pueda construir un coche ganador en 2026 con el cambio de reglamentación técnica de la Fórmula-1.

La buena noticia es que en Aston Martin se ha instalado un rabioso deseo de revancha después de la decepcionante temporada pasada. En cualquier caso, a Fernando Alonso, que dijo este pasado fin de semana que su actual máquina «es totalmente inconducible», nada parece perturbarle. Al contrario. Le ilusiona. Ante cientos de invitados que se congregarán en la nueva factoría del equipo, ubicada en Silverstone, donde, el 9 de febrero de 2026, serán presentados la escudería y su nuevo bólido, el AMR26, el asturiano demostrará de nuevo, a sus 44 años, las tablas de las grandes figuras con años de experiencia y el desparpajo y la frescura de quienes mantienen ese 'hambre' de éxitos.

Tras este anuncio sorpresa en las redes sociales que pilló a muchos por sorpresa, comienza, pues, la cuenta atrás para que el mundo y los aficionados de la F-1 conozcan el esperadísimo AMR26, el primer coche de Adrian Newey y con el que Fernando Alonso buscará pelear por la '33' y el que sería su tercer Mundial. Todo el mundo es optimista a estas alturas en la F-1. Es la hora de vender proyectos. La escudería británica no se ha hecho de esperar y ha sido el segundo, tras Red Bull (15 de enero de 2026), en anunciar cuándo será su evento de presentación para una temporada en la que se estrena reglamento en el 'Gran Circo'. El 9 de febrero de 2026, justo después de los tests privados en Montmeló, es la fecha escogida por Aston Martin para dar a conocer cómo será su nuevo monoplaza.

La escudería de Alonso no hado más detalles aparte de la publicación en redes sociales. En las últimas ocasiones, el equipo aprovechaba las instalaciones de Silverstone para realizar la presentación ahí mismo. Extraño sería que no repitiesen fórmula. También es cierto que las presentaciones han ido perdiendo interés ante el uso para la ocasión de maquetas. Pero 2026 todo será diferente.

El nuevo amo de Aston Martin a nivel organizativo y técnico es el hombre de confianza de Lawrence Stroll: Adrian Newey. Además de diseñar el coche con el nuevo reglamento y la esperanza de que acierte con un bólido rápido capaz de ganar, el inglés asume las operaciones estratégicas en pista y el cargo adicional de director del equipo. Poder total.