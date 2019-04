Bottas impone la tiranía plateada en Bakú Bottas celebra su triunfo en el podio de Bakú. / EFE Carlos Sainz, por fin, se estrena, pese a McLaren, con una séptima posición meritoria que le da sus primeros seis puntos Cuarto doblete de Mercedes en esta temporada que les confirma como el equipo con mejor arranque de la historia D. S. DE CASTRO MADRID. Lunes, 29 abril 2019, 01:32

Todo lo que podía pasar no pasó. Después de dos días con varias banderas rojas en cada jornada, la carrera del GP de Azerbaiyán se presentaba con unas expectativas de accidentes e incidentes muy altos y, sin embargo, se resolvió en los primeros metros y no hubo mayores problemas que en cualquier otra carrera.

En domingos en los que no hay incidentes, el candidato a ganar es claro: Mercedes. Fue Valtteri Bottas el que mantuvo el listón de la escuadra alemana en lo más alto, esta vez sin dejar opción de victoria a su compañero Lewis Hamilton. El británico lo intentó en los primeros compases de la carrera y, 50 vueltas después, en los últimos giros. En ambos casos se encontró con el mismo resultado. Otro bólido plateado delante imposible de superar.

Agresivo cuando debía, fiable y fino cuando le avisaban de que cuidara neumáticos, y sobre todo rápido cuando debía apretar para garantizar su victoria, el finlandés sale al frente de la clasificación general en un fin de semana perfecto para él y que culmina un nuevo fin de semana de control absoluto de su escudería. En cuatro carreras que va de temporada, han sumado cuatro dobletes: nadie había tenido semejante dominio en un arranque de Mundial.

No tiene pinta que vaya a haber muchos cambios en la próxima cita. Ferrari sigue estando un paso más atrás, pese a que ayer volvió a ser Charles Leclerc quien puso picante en la prueba. No hubo que esperar órdenes de equipo y esto ya es novedad, ya que el accidente del sábado obligó al monegasco a ir a contrapié en la estrategia. Esto hizo que, en cuanto se encontró con Vettel en pista, ordenasen entrar al tetracampeón en boxes.

El único incidente destacable en la carrera lo protagonizaron Ricciardo y Kvyat, cuando ambos se salieron en la curva 3 y el australiano tuvo la ocurrencia de dar marcha atrás sin mirar. El golpe sobre el de Toro Rosso, que provocó ambos abandonos, derivó en una sanción de tres posiciones para la carrera de Montmeló.

Sainz, por fin, se estrena

Fue a la cuarta carrera cuando Carlos Sainz estrenó su casillero de la temporada 2019. El piloto español acabó en séptima posición tras una carrera en la que llegó a ir quinto y en la que demostró que, cuando no tiene elementos externos que no puede o no sabe esquivar, está en condiciones de pelear por el 'top 10'.

No fue un resultado fácil, ya que desde el equipo no se lo pusieron sencillo. El equipo británico no estuvo nada acertado con la elección de las vueltas para ordenar a los suyos entrar en boxes y casi les cuesta un disgusto. Sainz se quedó tres vueltas más que Norris en pista, pese a que sus neumáticos estaban totalmente destrozados, lo que provocó que su compañero le ganase la posición en ese primer cambio de ruedas.

El 'undercut' se neutralizó en la siguiente entrada, con lo que Sainz acabó en una buena y necesaria séptima posición por delante de su compañero. Un resultado balsámico tras la presión que tenía sobre la cabeza.