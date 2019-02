Entrenamientos Carlos Sainz: «Tendré agujetas en el cuello; eso es buena señal» Carlos Sainz, durante una conferencia de prensa. / ABC El madrileño, exultante tras su primer día con McLaren en el que rozó las 120 vueltas y fue segundo en el crono DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO Barcelona Lunes, 18 febrero 2019, 19:47

«Definitivamente ha sido un buen día, todo el mundo en el equipo debe estar orgulloso y contento del duro trabajo en invierno, y de tener el coche listo para ponerlo por la mañana a pista. No hemos tenido ningún problema y completar casi 120 vueltas es un buen lugar para empezar el año. Hay casi 600 o 700 personas involucradas trabajando juntos mucho este invierno. Estoy seguro de que en Woking están felices de ver el coche rodar así». Así comentaba Carlos Sainz la labor de su equipo, tras un primer día memorable en el que ha sido el mejor arranque de las últimas diez pretemporadas.

Aunque el trabajo ha comenzado bien, Sainz aún no se quiere confiar. «Tenemos que hacer unos pequeños reajustes, pero todo va bien: el balance, las paradas de boxes… Sabemos cuáles son los puntos a mejorar, y aún tenemos margen», destacó.

En buena parte, esas buenas sensaciones se deben a la historia que tienen en Woking. «No podemos olvidar que el último equipo en ganar que no fue Mercedes, Ferrari o Red Bull fue un McLaren, que en 2012 tenían un coche realmente rápido. En seis años no te olvidas de hacer coches rápidos. Aun así, estamos lejos de donde nos gustaría, pero me gusta ver el cuidado del detalle, incluso en el volante o cómo está hecho el asiento…», insistió.

En resumen, Sainz estaba bien y lo notará este martes, cuando vea los toros desde la barrera. «Me lo he pasado bien, he disfrutado, hemos detectado puntos flacos del coche y hemos ido modificando, incluso sobre la marcha. Lo importante es que hemos completado todo el trabajo, que he disfrutado y que mañana tendré agujetas en el cuello, lo que es buena noticia porque eso es que hemos dado muchas vueltas», sonrió el español.