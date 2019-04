Carlos Sainz: «Con la leche que me ha dado lo normal es que hubiéramos pinchado los dos» Carlos Sainz en el GP de Bahréin / EFE El piloto madrileño ha hablado tras el choque con Max Verstappen en el GP de Bahréin CONSUELO CUESTA Lunes, 1 abril 2019, 17:30

Un fallo mecánico impidió que Carlos Sainz finalizara la carrera en el GP de Bahréin. Pese a este resultado, el piloto español se mostraba muy positivo: «Los resultados llegarán».

Sainz también destacaba el incidente con Max Verstappen (Red Bull) al inicio de la prueba. «Son cosas de las carreras. Incidentes. Sólo puedo decir que he salido bien, que he hecho todo lo que tenia que hacer, todo lo que tenía que intentar... pero me ha tocado la peor parte y pinchar a mí».

Para el español ha sido un duro golpe: «Con la leche que me ha dado lo normal es que hubiéramos pinchado los dos y ambos nos habríamos quedado fuera de carrera, pero él ha tenido suerte de poder continuar. Me ha dado muy, muy fuerte».

Justo después del choque Sainz hablaba con su ingeniero por radio. «No me puedo creer lo de este tipo. No me lo puedo creer», dijo el piloto madrileño enfadado.

Por si fuera poco, «casi me da el alerón de Vettel en la cabeza. Bueno, al halo», sentenció.

