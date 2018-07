GP Alemania Aluvión de críticas a Vettel por su accidente Vettel, tras el accidente en el Gp de Alemania. / AFP Desde Italia cargan con dureza contra el alemán, que cedió el liderato del Mundial en una carrera que comenzó muy de cara para él DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO Lunes, 23 julio 2018, 18:15

Sólo el paso de los días irá mitigando el dolor de Sebastian Vettel, pero mientras más le vale coger el paraguas (metafórico, no real, que ese ya lo usó el domingo tras la carrera) para aguantar las críticas que está escuchando, ha escuchado y va a escuchar a partir de ahora. El accidente en el Gran Premio de Alemania le ha colocado en el ojo del huracán, especialmente desde una implacable afición italiana que, como es bien sabido, considera a Ferrari uno de los tótems de su cultura.

Vettel no echó balones fuera. Desde el principio, atestiguó su culpabilidad en el golpe y reiteró las disculpas tanto al equipo como a los aficionados, previendo la que le podía caer. Las lágrimas que se le escaparon en el coche, mientras aún se intentaba sobreponer del golpe, son sólo una muestra del profundo arrepentimiento que siente. No es para menos: este es el error más grave de la temporada, pero no el primero. Antes, en Bakú o Paul Ricard, se las tuvo con los propios pilotos de Mercedes, en una muestra de la tensión que sufre y que, de momento, le está costando más puntos de los que esperaba.

Ferrari está en una posición preponderante, y eso es algo conocido por todos. Desde hace seis años, la escuadra italiana no está en condiciones de batir a su principal rival. Hay que remontarse a ese 2012 cuando Fernando Alonso llegó a la última carrera del año con opciones de arrebatarle el título al propio Vettel, entonces en Red Bull, y que no logró. Los 'tifosi' no quieren volver a vivir una situación así.

Gol en propia puerta

La prensa italiana amanecía este lunes con titulares como 'Autogol de Vettel', 'Error mundial', 'Shock en Ferrari'. Los medios no ocultan su decepción, toda vez que expresan el sentir de una afición que sabe que es este año o nunca. «¡No se puede perder una oportunidad de este modo en el Mundial! Vettel ha hablado de un pequeño error con graves consecuencias. No, su error es devastador y puede conducir a la pérdida del campeonato», destaca 'La Gazzetta dello Sport', por citar uno de los medios más importantes del país transalpino.

Las críticas no llegan sólo desde la prensa. Batir a Mercedes, y en concreto a un Lewis Hamilton en estado de gracia, es algo que muy pocos en el mundo pueden decir, y uno de ellos es Nico Rosberg. El campeón del mundo de 2016 analizó lo ocurrido en su videoblog tras la carrera, y no duda en señalar el accidente de Vettel como «uno de los momentos más oscuros de su carrera».

«Vettel era el gran favorito, lo hizo todo perfectamente hasta esa vuelta en la carrera. De repente, empezó a llover un poco, pero él tenía una enorme ventaja, podría haber reducido un poco y haber ido más seguro. Apretó demasiado, se estrelló contra el muro él solo. Es una pena. Enfrente de su público en casa aquí, con una oportunidad de conseguir una gigantesca ventaja de puntos sobre Lewis (Hamilton), y lo pierde así. Es muy malo», añadió el expiloto de Mercedes.

No obstante, a Vettel le ha salido un defensor, y bastante inesperado: Max Verstappen. El holandés, que también ha recibido palos por sus errores (últimamente está más calmado), salió a defender a su predecesor en Red Bull. «Estaba muy difícil la pista ahí fuera, especialmente en esa curva. Incluso con el más mínimo bloqueo te vas inmediatamente fuera de pista. Eran unas circunstancias muy difíciles y cosas así pueden pasar. ¿Un error? Bueno. Así estaban las cosas. Podría haberle pasado a cualquiera fácilmente», dijo ante los medios.

Vettel tiene otra oportunidad inmediatamente. Este fin de semana, en Hungría, podrá demostrar que está en condiciones de volver a ponerse al frente de la clasificación general, aunque para ello tendrá que batir a Lewis Hamilton e incluso esperar un error de este. Un segundo error consecutivo le podría costar mucho más que críticas.