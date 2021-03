Pretemporada Fernando Alonso da la cara antes de la presentación del Alpine A521 El piloto asturiano habla de viva voz en un vídeo para explicar por qué no estará este martes en la presentación del nuevo monoplaza Fernando Alonso. / Jennifer Lorenzini (Reuters) DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO MADRID Lunes, 1 marzo 2021, 19:32

Este martes a las 16:00 h. (hora española) se desvelará el nuevo Alpine A521, el monoplaza que supone un cambio de era en Renault. No solo por el rebautismo de su escudería, sino por la llegada de hombres como Fernando Alonso a la escuadra donde se convirtió en leyenda.

El asturiano será, precisamente, el gran ausente del evento. Lo anunció Alpine días antes y este mismo lunes fue el propio Alonso quien lo explicó. Lo hizo en un vídeo que supone toda una liberación para sus fans, en general, y para sus agoreros, en particular: no tendrán la oportunidad de burlarse de él por su aspecto, ya que 18 días después del grave accidente de bicicleta apenas tiene señales. Hay que fijarse muy bien para notar una ligerísima hinchazón en el labio superior, que fue donde impactó, y poco más. Vocaliza perfectamente y, además, gracias a unas prótesis dentales no tiene ningún signo visible del gran susto que protagonizó hace unas semanas.

El optimista mensaje que grabó el español se refiere a por qué no ha podido viajar a Enstone, un contratiempo que tiene más que ver con la situación de la pandemia que por su propio golpe. «Hola a todos. Como sabéis, no voy a poder estar en la presentación del equipo del martes en el Reino Unido. Las restricciones de viajes entre Suiza y Reino Unido hacen muy complicado poder estar, pero de todos modos, estaré muy atento, como todos, así que no importa que no esté físicamente. Estoy deseando enseñaros el coche, los nuevos colores y vestir el nuevo traje. Estoy muy emocionado. Os veo pronto», dijo.

Aunque Alonso no estará en el escenario, se espera que su presencia se note mucho. Bien porque vaya a estar por videoconferencia (en directo o en un mensaje grabado), bien porque no se entiende este proyecto sin él. Si bien para Alpine ha supuesto una pequeña decepción que no pueda viajar a la fábrica estos días, han estado en permanente contacto con él para contarle todas las novedades del nuevo monoplaza.

Lo que sí veremos, si no este martes en próximas fechas, será el nuevo diseño del casco. Alonso ya confirmó que sería más parecido al de sus inicios que al de los últimos años en McLaren, pero sin perder los colores habituales y con algunas incorporaciones que ha ido añadiendo en sus aventuras fuera del 'gran circo'.

Muchas esperanzas

La recuperación que ha mostrado Alonso en estos últimos días despeja todas las dudas que había. El piloto español estará al 100% en los test de Baréin del próximo 12 de marzo, donde se subirá por primera vez al Alpine A521, un monoplaza sobre el que hay puestas muchas expectativas.

Renault, como empresa matriz, y su nuevo CEO, Luca de Meo, han entendido que la Fórmula 1 puede ser una de las locomotoras financieras del grupo, que no atraviesa sus mejores momentos, como prácticamente ningún fabricante. Las buenas sensaciones con las que acabaron la temporada 2020 invitan a un relativo optimismo para unos objetivos humildes, al menos en este 2021, pero mucho más altos para 2022 con la nueva normativa.

El A521 tiene como gran reto repetir, al menos, los mejores resultados de la pasada temporada: tres podios. Alonso se presenta como un activo perfecto para este reto, si bien en buena medida sus aspiraciones dependerán de cómo lleguen tanto su propio equipo como sus rivales. Con Mercedes (que también se muestra este martes) como Ferrari, McLaren o Red Bull lucharán por las mismas posiciones, especialmente los de Maranello y Woking. Del buen nacimiento del A521 dependerá en buena medida el resultado mínimo exigible en su vuelta a la Fórmula 1 para Alonso.

También su conexión con Esteban Ocon será clave. Aunque parte como el primer rival a batir, el francés no parece que vaya a ponerle en muchas dificultades. Si ambos aprenden a trabajar juntos, aunque el statu quo sea de primer piloto para el español de facto, no deberían tener mayores problemas.