F1 Fernando Alonso: «Hay pilotos de muchas categorías y luego están los de Haas» Sábado, 1 septiembre 2018, 18:45

El asturiano Fernando Alonso (McLaren), que arrancará decimotercero en el Gran Premio de Italia, el decimocuarto del Mundial de F1, manifestó tras la calificación de Monza que «hay pilotos de muchas categorías y luego están los de Haas».

El doble campeón mundial asturiano (2005 y 2006, con Renault) se refirió de esta forma al incidente que tuvo con el danés Kevin Magnussen, de ese equipo, durante la segunda ronda (Q2) de la calificación. «Estamos todos agrupados al final del 'out lap' (vuelta de lanzamiento), uno de los Haas decidió pasar por delante y ponerse en medio de todos al final y empezamos la vuelta juntos», explicó Alonso sobre el citado lance. «Llegamos a la primera vuelta juntos, estropeamos la vuelta de los dos, es lo que tiene, hay pilotos de muchas categorías y luego están los de Haas, que tienen el tercer o cuarto mejor coche de la parrilla y se quedan fuera en Q2, yo sin embargo el máximo era entrar en Q2 y ahí estamos. A mí no me cambia mucho, supongo que a ellos más, pero es divertido, muy divertido», comentó Fernando este sábado en Monza.

«La carrera es a una parada, por tanto los juegos extras no van a servir mucho», explicó Alonso en su comparecencia ante las televisiones. «La verdad es que salir el 13 está bien porque ayer estábamos 19 y 20 y es dónde pensaba que íbamos a estar», opinó Alonso, de 37 años, que el año próximo no pilotará en F1, categoría en la que suma 32 victorias.

«El equipo ha hecho unas mejoras en la noche anterior espectaculares y aunque, pensaba que íbamos a estar al fondo los dos coches, así que salir el decimotercero es una buena noticia», comentó el astro astur, que no espera mucho de la carrera. «No hemos tenido ritmo en todo el fin de semana, volveremos a la realidad. Tocará sufrir, pero también es verdad que saliendo el 13 estamos cerca de los puntos y ese sería el sueño máximo, pero hay que ser realista y saber que va a ser muy complicado», explicó Alonso este sábado en Monza.