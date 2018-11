Fernando Alonso: «No quiero más mensajes de radio en toda la carrera» Fernando Alonso, en el circuito de Interlagos. El piloto asturiano sufre un final de temporada y de su carrera en la Fórmula 1 de suplicio mientras centra sus ilusiones en el campeonato del mundo de resistencia ELCOMERCIO.ES / AGENCIAS GIJÓN Domingo, 11 noviembre 2018, 22:14

Fernando Alonso volvió a sufrir otro suplicio. En la penúltima prueba de su vida en la Fórmula 1, Fernando Alonso acabó penúltimo y sin esperanzas de que la vaya a ir mucho mejor en Abu Dabi dentro de dos semanas cuando pondrá punto final a dieciocho años de su carrera deportiva en esta competición. «No quiero más mensajes de radio en toda la carrera», soltó por el sistema interno después de que un error en una parada le condenase a los últimos lugares. Tampoco el McLaren da para mucho más en un final de curso lamentable.

Las esperanzas de Fernando Alonso se centran en convertirse en campeón del mundo de resistencia, todo un hito deportivo que este año le está ayudando ante la frustración de un campeonato en el que McLaren nunca ha estado a la altura de los mejores. «El único objetivo es ser campeón del mundo de resistencia» porque en Fórmula 1 «sabemos que tenemos los mismos resultados» cada dos semanas, dijo el piloto asturiano tras correr por última vez en el circuito de Interlagos, donde ganó los campeonatos mundiales de 2005 y 2006. En Abu Dabi, última prueba de la temporada, «se repetirán los mismos resultados que hemos tenido» en Brasil, aseguró Alonso.

El bicampeón mundial, que no seguirá en Fórmula Uno el año que viene, indicó que intentaron arriesgar parando muy pronto durante la carrera, pero al final esa estrategia no dio resultado. «Ni la estrategia ni el pit stop funcionaron hoy, pero aun así no teníamos el ritmo para puntuar, así que no hemos perdido una oportunidad de puntos», señaló. Alonso se preparará ahora para las Seis Horas de Shanghái (China) del próximo fin de semana, quinta prueba del Mundial de resistencia (WEC), que lidera con el equipo Toyota Gazoo Racing junto al nipón Kazuki Nakajima y al suizo Sebastien Buemi.

«Intentaremos hacer una buena carrera, coger buenos puntos y ojalá saborear otro podio», afirmó. En 2019, el piloto asturiano se centrará en vencer las 500 Millas de Indianápolis con McLaren para completar la 'Triple Corona' tras haber ganado el Gran Premio de Mónaco y las 24 Horas de Le Mans, en Francia. «Contento de estar siempre detrás de un volante», remachó.