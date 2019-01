Fórmula 1 Ferrari ficha al príncipe Schumacher Mick Schumacher, celebrando un podium en F3 / AFP El hijo del legendario heptacampeón del mundo de Fórmula 1, Michael Schumacher, se incorpora a la Ferrari Drivers Academy DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO Madrid Sábado, 19 enero 2019, 17:08

El apellido Schumacher volverá a lucir en un Ferrari de Fórmula 1 a partir de esta temporada. Mick Schumacher, campeón de la F3 europea en 2018 e hijo del mítico 'kaiser', es el fichaje de relumbrón de la Ferrari Drivers Academy para 2019. El joven Mick, de 19 años, llega con todo el peso que supone la estirpe que arrastra, pero también con la certeza de que no sólo está ahí por ser hijo de quien es.

Tras conquistar el certamen europeo de monoplazas más importante y dejar muy buenas sensaciones, Mick Schumacher da el salto en este 2019 no sólo a la cantera de Ferrari, sino a la F2. El camino del ya conocido como el príncipe del automovilismo mundial conduce directamente hacia el Gran Circo, donde su apellido aún infunde miedo entre los que compitieron contra él y veneración entre los que crecieron con su leyenda.

Ferrari ha conseguido hacerse con el nombre que todos querían. Desde que aterrizó en los monoplazas, todas las canteras de los equipos importantes se pusieron en contacto con él. Desde la potente pero cruel Red Bull, pasando por Ferrari (por motivos obvios) hasta Mercedes. Fue esta última la que consiguió tenerle en su zona de confort, si bien hubo más fotos que hechos concretos. Bajo la estructura Prema, una de las más potentes de las fórmulas de promoción, ha ido creciendo poco a poco para que sus resultados pesen más que su ADN.

No obstante, no se puede obviar la importancia que tiene esta noticia desde el punto de vista mediático. Schumacher es un apellido que aún tiene muchísimo peso específico, y la incorporación de su hijo a la Ferrari Drivers Academy es un golpe en la mesa desde Maranello hacia el resto de equipos. Especialmente hacia Mercedes, que creía tenerle atado y bien atado. «Estoy encantado de que Ferrari haya entrado en colaboración conmigo y que mi futuro en el motorsport sea en rojo. Es un paso adelante en la dirección correcta, y sólo puedo aprovecharme de la enorme experiencia que hay allí. Estad seguros de que haré todo lo posible para extraer todo lo que me ayude a alcanzar mi suelo, que es correr en Fórmula 1», decía el joven Schumacher sobre la importancia profesional que tiene este paso, antes de admitir que en lo personal es también muy importante.

«Es más que obvio que Ferrari tiene tiene un gran sitio en mi corazón desde que nací y también en el corazón de toda nuestra familia, así que estoy encantado a nivel personal de esta oportunidad. En este punto es también el momento de agradecer a mi familia, amigos y patrocinadores que me han apoyado y ayudado a llegar a este punto», señalaba el ya piloto de Ferrari.

La aportación de Mick Schumacher a Ferrari será inmediata. Se espera que esté en los test de pretemporada en Barcelona junto al resto de pilotos de la Scuderia, e incluso está previsto que pueda probar en alguna sesión, bien en el Circuit de Barcelona-Catalunya, bien durante la próxima campaña en algunos libres.

Golpe en la mesa de Binotto

El fichaje de Mick Schumacher también supone la primera gran decisión del nuevo jefe de Ferrari, Mattia Binotto, que ya trabajó con su padre en los años 90 y 2000, en la época más gloriosa de la Scuderia. «Para alguien que le conoce desde que nació, no hay duda de que dar la bienvenida a Mick en Ferrari tiene un significado emocional especial, pero le hemos elegido por su talento y por las cualidades humanas y profesionales que ya le han distinguido pese a su temprana edad», explica el máximo responsable de la Scuderia.

Aunque todos los titulares los acapara él, Mick Schumacher no es el único hijo de ex piloto de Ferrari que tendrá su Drivers Academy este año. Giuliano Alesi, hijo del piloto francés que corrió para la Scuderia entre 1991 y 1995, también se incorporará a la cantera del equipo donde su padre pasó buena parte de su carrera. Irónicamente, será la primera vez que las carreras de Alesi y Schumacher coincidan, aunque en sus vástagos, ya que Jean dejó la Scuderia el año en el que llegó Michael… para ocupar su sitio en Benetton.