Hamilton quiere el broche de oro y diamantes a otra temporada

Lewis Hamilton tiene ganas de cerrar otro año redondo con una victoria. El Yas Marina Circuit de Abu Dabi es uno de sus trazados predilectos, y este sábado lo demostró con una nueva pole. En otros tiempos parecería un día más en la oficina, pero este año al hombre que más poles ha logrado en la historia de la Fórmula 1 no podrá cerrar el 2019 como el que más ha sumado, sino que cerrará el año de su sexto mundial con cinco, las mismas que su compañero Valtteri Bottas.

Para el hexacampeón, más que el número de poles en la temporada, esta que ha logrado ha sido todo un peso menos dado que llevaba nueve carreras sin lograrlo. Y para alguien como él, era una racha demasiado larga como para no preocuparse. Su pelea fue constantemente contra el crono y contra sí mismo, dado que su compañero Valtteri Bottas, de haber logrado el mejor tiempo, no le habría valido de nada porque al cambiar el motor saldrá último. Al finlandés le ha ocurrido de todo este fin de semana: penalización, un proceso gripal que arrastra desde hace una semana y, además, ha roto con su esposa y tampoco está de ánimo para intentar una remontada que buscará, como profesional que es, este domingo.

El piloto que más poles ha logrado en 2019 es Charles Leclerc.Siete veces ha salido al frente de la parrilla el monegasco de Ferrari, y podría haber sido una más de no haber mediado una pifia colosal su propio jefe. «La hemos cagado», resumía de una manera muy explícita un Mattia Binotto que volvió a quedar retratado. Todo ocurrió en la Q3, cuando Sebastian Vettel y el propio Leclerc se habían mostrado impotentes para arrebatar la pole a Hamilton en el primero de los dos intentos. Las seis décimas que perdían en el tercer sector parecían un escollo demasiado grande que superar, pero al menos querían intentarlo. El problema es que, entre que salieron muy pegados al tiempo límite a hacer la segunda vuelta buena y que Vettel retrasó demasiado a su compañero, Leclerc se quedó sin poder intentarlo. Al alemán tampoco le sirvió de mucho, ya que una vez más decepcionó a sus aficionados al no lograr mejorar su primero crono.

Penalización a Bottas

La penalización a Bottas, que marcó el segundo tiempo, beneficia a todos los que acabaron detrás de él. Los 18 pilotos restantes a excepción de él mismo y Hamilton ganan una posición con respecto al crono marcado en la clasificación, por lo que detrás del hexacampeón arrancarán Verstappen y Leclerc, dos de los pilotos que más ilusión han generado entre los fans de la Fórmula 1 este año. Otro de los que gana una plaza es Carlos Sainz, que partirá octavo tras marcar un noveno tiempo que le sabe a poco porque le estorbaron.

«Me han pasado Hamilton y Verstappen, que iban peleándose como en las últimas tres carreras, y no he podido calentar el neumático delantero; eso me ha condicionado», resumía el madrileño, algo decepcionado porque pensaba que iba a amarrar por lo menos un buen séptimo puesto para salir. La mejor noticia para él es que su principal rival por el sexto puesto del Mundial, Pierre Gasly, saldrá detrás de él, undécimo. Todo lo que sea puntuar y acabar delante del francés de Toro Rosso (equipo que se llamará Alpha Tauri, ya confirmado, a partir de 2020) es el mínimo exigible.

En la particular pelea por los sábados en McLaren, el ganador de la temporada ha sido Lando Norris, en un ajustadísimo margen: sólo 23 milésimas permitieron al británico marcar el 7º tiempo de esta sesión (saldrá 6º). Con este resultado, el jovial compañero de Sainz le ha ganado 11 sábados frente a 10 del español. No obstante, en los domingos, que es lo que realmente importa, es Sainz quien demuestra que da el do de pecho. Suceda lo que suceda en la última carrera de la temporada, Sainz acabará por delante de Norris en la tabla de puntuación. A esta cita llegan con 95 puntos para el madrileño por 45 del inglés.