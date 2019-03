Hamilton y Mercedes muestran su rostro El piloto Lewis Hamilton. / EFE Ferrari se ganó el calificativo de favorito en pretemporada, pero el GP de Australia demuestra que el británico y su equipo apuntan fuerte D. SÁNCHEZ DE CASTRO Domingo, 17 marzo 2019, 01:37

A veces, sobre todo en F-1, los datos pueden ser interpretados de tantas maneras que pueden decir una cosa y la contraria y no ser mentira. En los tests de pretemporada, Ferrari se mostró muy fuerte. Sin embargo, la realidad se ha descubierto enseguida.

Antes de la carrera, Lewis Hamilton lo dominó casi todo. Las tres sesiones de libres y dos de las tres tandas en las que se divide la clasificación, incluyendo la definitiva Q3, acabaron con el pentacampeón en lo más alto de la tabla de tiempos. Lograr su sexta 'pole' consecutiva, octava en el mismo circuito (algo que sólo habían logrado Senna en Imola y Schumacher en Suzuka) habla por sí solo: Hamilton empieza la temporada mucho más fuerte de lo que dijeron. Igual de reales son los datos que colocaban a Ferrari arriba como estos. En Mercedes insisten en mostrarse sorprendidos. Pero la realidad es que el inglés le endosó siete décimas como siete campos de fútbol a Sebastian Vettel.

No obstante, este brutal rendimiento de Mercedes no es garantía de nada. Hamilton también empezó metiéndole casi siete décimas a Vettel en Australia en 2018, y las dos siguientes 'poles' (Baréin y China) fueron para el alemán. El problema es que esos mismos precedentes también auguran un resultado por todos conocido, y eso no es buen síntoma para quien esperaba espectáculo este año.

Hay mucha expectativa por ver dónde pueden acabar los McLaren esta temporada. La revolución emprendida en Woking, que va desde los jefes hasta los pilotos, está pensada para devolver los coches naranjas a la zona del podio. Ese podio aún está lejos y pocos se atreven a colocarles en un sitio concreto.

Máxime cuando ocurren cosas como la de la clasificación de Australia. Lando Norris brilló con luz propia al llegar a la Q3 en su primer sábado como piloto oficial. Mientras, Carlos Sainz se tenía que conformar con una pobre decimoctava plaza, provocada por el tráfico y un inoportuno pinchazo de Robert Kubica que le obligó a frenar.