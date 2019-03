FÓRMULA-1 Leclerc ejerce de héroe en la victoria de Hamilton Lewis Hamilton celebra una victoria caída del cielo. / EFE Cruel derrota del piloto monegasco de Ferrari, cuyo motor se rompió a falta de diez vueltas para entregar el doblete al equipo Mercedes DAVID S. DE CASTRO Lunes, 1 abril 2019, 02:03

«No miro el resultado, sino el potencial para mejorar». Esta madura reacción es el resumen de lo que supuso el GP de Baréin para un piloto que está llamado a conseguir cosas grandes en la Fórmula-1. Leclerc aprendió por las malas una de las lecciones más crueles del automovilismo: hasta que no se cruza la meta, no se ha ganado nada. Se llevó el aplauso del público, el respeto de sus rivales y su primer podio. Pero su poso no podía ser más agridulce. Durante buena parte de las casi 60 vueltas que se dieron al trazado de Sakhir fue el líder indiscutido de la carrera, con una ventaja tal que incluso le permitió elegir la estrategia a seguir.

Y eso que su salida fue, por decirlo de manera suave, pobre: se quedó patinando mientras veía cómo su jefe de filas se colocaba primero. Pronto se resarció y, tras adelantar a Vettel en un movimiento mucho más sintomático de la fase deportiva que está atravesando el tetracampeón del mundo, se escapó al frente de una carrera que se le puso a tiro.

Afrontaba los diez últimos giros, notó que algo no iba bien. Lo reportó por radio, con la voz quebrada: «Pierdo potencia, algo no funciona». Los hados del destino le habían dado la espalda en forma de avería eléctrica en su unidad de potencia. Perdió los más de ocho segundos de ventaja con Hamilton, luego con Bottas y gracias, porque un oportuno coche de seguridad a falta de dos giros impidió a Verstappen rebañarle el tercer puesto.

Para muestra del carrerón de Leclerc, el gesto que hizo Hamilton nada más cruzar la meta. Saludó al público, sonrió casi sin creerse que hubiera ganado la prueba y se fue corriendo a abrazar al joven chaval de Ferrari, que de golpe ha irrumpido como un firme candidato a victoria en su segunda temporada en Fórmula-1.

Pese al revés, Ferrari logró su primer podio gracias a un Leclerc que sí dio la cara. No así Sebastian Vettel, que de liderar durante unas vueltas pasó a pelear por el segundo puesto y de ahí a cometer la cuarta pifia del fin de semana. La más grave en el peor momento, con un trompo. Las diferentes estrategias y rendimientos de los neumáticos entre Hamilton y él les hicieron rodar juntos, rueda a rueda en según qué momentos, hasta que en la recta final y con Leclerc aún como líder, se pusieron a luchar por el segundo puesto. Le acababa de pasar Hamilton cuando en su afán por no perderle el ritmo Vettel dio gas demasiado pronto y acabó trompeando. Y el consecuente plano que dejó en los neumáticos provocó unas vibraciones que hicieron saltar por los aires su alerón delantero.

De no ser por ese fallo mecánico, el alemán habría visto desde boxes cómo su joven compañero y teórico escudero (ya se ha encargado de insistir en que las órdenes de equipo le beneficien) le daba a Ferrari la primera victoria de la temporada. Junto a Hamilton acabó, sin hacer ruido y con una carrera tirando a gris, un Valtteri Bottas que se mantiene líder del campeonato por solo un punto. Y Sainz fue la cruz de la moneda en McLaren. Con Norris sexto, el español perdió un pulso con Verstappen que le condujo de la quinta a la última plaza.