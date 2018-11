Javier Álvarez cumplirá en el Dakar «un sueño de niño»

A poco más de dos meses para dar comienzo la cuadragésimo primera edición del raid más duro del mundo, el rally Dakar, el piloto moscón Javier Álvarez última los detalles que le llevarán a ser el primer asturiano que compita en la prueba sudamericana a lomos de una moto.

Tras competir en el pasado mes de abril en el Afriquia Merzouga Rally en Marruecos, el moscón dio el primer gran paso para cumplir un sueño que perseguía desde hace muchos años, participar en el rally Dakar, y que finalmente será una realidad gracias al apoyo de amigos y patrocinadores, los cuales daba a conocer en el día de ayer en la presentación oficial de su aventura sudamericana en el Llagar de Colloto.

«Es un proyecto que llevo años preparando y que por fin ve la luz», apuntaba Álvarez quien aún tiene trabajo por delante antes de afrontar el próximo 6 de enero la ceremonia de salida en la localidad peruana de Lima. «Aún queda mucho por hacer, ya que una carrera de este tipo lleva bastantes preparativos y nada puede quedar al azar», comentaba el moscón quien confesaba que no tiene otra cosa en la cabeza: «Cada día estoy anotando y repasando cosas porque no puede fallar nada en la preparación: equipación, recambios, repuestos, papeleos... Son muchas cosas que requieren trabajo y no puedes descuidar nada porque lo más mínimo puede ser importante». De cara a afrontar el recorrido de diez etapas que tendrán lugar del 7 al 17 de enero, Javier Álvarez recurrirá a una moto «muy probada y evolucionada» una KTM 450 Rally Réplica similar a la que emplean los pilotos oficiales de la marca austriaca.