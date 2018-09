Luis Moya será operado de tres nuevos aneurismas

Luis Moya, mítico copiloto de Carlos Sainz en el Mundial de Rallys, informó ayer, a través de su cuenta en Twitter, de que el próximo 18 de septiembre pasará por el quirófano para ser operado de tres aneurismas que le fueron detectados durante un chequeo el pasado mes de junio.

El gallego, que ya fue intervenido el pasado mes de enero por el mismo motivo, explicó que será operado en Barcelona y se mostró muy positivo ante la intervención.

«Como sabéis, el 4 de enero de este año fui operado de urgencia de un aneurisma cerebral en La Coruña. En un posterior chequeo en junio se descubrió que tengo tres aneurismas más. Voy a volver a ser operado el 18 de septiembre, el martes», señala en un vídeo.

¿Es una operación de riesgo? Sí. ¿Va a pasar algo? No. ¿Por qué? Por tres razones. La primera es porque no puedo estar en mejores manos, con el doctor Ángel Martínez Muñiz, que lideró la operación en La Coruña y se desplaza a Barcelona para la operación, con el doctor Juan Macho, jefe de Radiología del Hospital Clinic, porque se va a hacer en el Clinic de Barcelona y creo que no hay mejor hospital para ello, y la tercera razón es porque soy tremendamente positivo al respecto», explicó el excopiloto.