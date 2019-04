MOTOCICLISMO Álex Díez se estrena en el Mundial junior de Moto3 en una carrera muy exigente Álex Díez, a la derecha, durante una curva. / LEOPARD S. MENOR. Martes, 9 abril 2019, 00:40

Álex Díez se estrenó entre los treinta primeros en la antesala del Mundial de MotoGP. En el trazado luso de Estoril, el avilesino tomaba parte en la primera cita del Campeonato del Mundo junior de Moto3 junto a su nuevo equipo, el Leopard Impala Junior Team.

Al igual que en gran parte de la península, Portugal no se libró del mal tiempo y la lluvia acompañó a los pilotos del FIM CEV gran parte del sábado y también el domingo. No era el mejor escenario para tomar contacto de forma oficial tanto con la Honda de Moto3 (más potente que la del año pasado) como con el asfalto de Estoril, el cual no destaca precisamente por su agarre en condiciones de mojado.

El sábado, Álex empezó progresando en la primera sesión de entrenamientos cronometrados que fue en mojado. Para la segunda, dejó de llover y el asfalto se fue secando poco a poco lo que permitió poner neumáticos lisos en los últimos instantes. Sin embargo y cuando atacaba el crono en los minutos finales, una inoportuna caída el impidió mejorar su tiempo y se vio relegado así a la penúltima posición.

El domingo amaneció de nuevo con lluvia, por lo que la carrera se disputó completamente en mojado. Nada más darse la salida, Álex hizo una buena arrancada y esto le permitió que en sólo dos vueltas pasase del puesto 34 al 19. Sin embargo, la falta de ritmo le impidió mantener esa posición y fue rebasado por varios pilotos a los que no pudo seguir.

A mitad de carrera, el avilesino se empezó a encontrar cómodo tanto con la moto como con la pista y pudo mejorar sus tiempos, llegando finalmente a meta en vigésimo cuarta posición. En esta carrera de estreno y en condiciones tan difíciles, lo más importante era no sufrir una caída por exceso de ganas y adaptarse a la moto y categoría. Por tanto, objetivo cumplido para el joven piloto local.