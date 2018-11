MOTOCICLISMO Dovizioso triunfa en la locura de Valencia Dovizioso, en el podio. / REUTERS La lluvia deja muchas caídas y el triunfo del italiano, escoltado por Alex Rins y Pol Espargaró, en su primer podio en MotoGP BORJA GONZÁLEZ VALENCIA. Lunes, 19 noviembre 2018, 02:14

Una carrera con dos partes, interrumpida por la fuerte lluvia, con trece caídas y con sólo quince pilotos cruzando la meta. Una carrera en la que fallaron Márquez, cuando marchaba tercero en la primera mitad, Viñales y Rossi, que se fue al suelo cuando rodaba segundo. Una prueba que coronó de nuevo la maestría de Dovizioso, que leyó a la perfección sus puntos débiles de la primera parte para adaptar a toda velocidad su moto para la segunda, lo que le permitió poner un punto más que sus dos rivales, el citado Rossi, y Rins.

«Ha sido una locura de carrera. En la primera no tenía muchas sensaciones y empezó a llover mucho, Álex iba muy rápido y no lo podía seguir, mientras que Valentino rodaba casi un segundo más rápido», confesó, en un inicio en el que Rins llegó a parecer inalcanzable para sus rivales. Pero, como se había visto a lo largo del fin de semana, la pista iba cambiando mucho en función de la cantidad de agua, y el chaparrón que cayó sobre el Ricardo Tormo, además de provocar unas cuantas caídas, modificó las sensaciones de los pilotos y liquidó la ventaja del de Suzuki, brillante en la segunda parte de esta temporada.

No obstante, probablemente, el más feliz de los tres del podio fue Pol Espargaró. Luchó en el inicio de la primera carrera con los de delante, con un bonito duelo con Márquez, aunque después sufrió una dura caída. Pese a esto pudo volver a pista y comenzar a remontar, para terminar octavo cuando apareció la bandera roja. En la segunda carrera se mantuvo cuarto y se aprovechó de la caída de Rossi para lograr su primer podio en MotoGP. El primero también de KTM, marca con la que competirá el año que viene Zarco y que tendrá a Pedrosa como piloto probador.

«Te sientes un poco mal, en parte, por dejar a toda esa gente, que ha creído en mí y ha confiado en mí. No poder verme más y no poder soñar más», reconoció en el día de su despedida, en el que no pudo poner el broche final a su carrera mundialista con un buen resultado. Tampoco pudo cerrar bien su magnífico curso Márquez, que falló en su estrategia de neumáticos y que, además, volvió a golpearse el hombro izquierdo que tiene previsto operarse en diciembre.

Error de Álex Márquez

En Moto2 el motociclismo español, por primera vez desde que empezase la categoría en 2010, se fue de vacío. Álex Márquez, tras hacer una sensacional salida, fue remontando hasta superar al líder de la prueba, Miguel Oliveira, pero cometió el enésimo error en una temporada frustrante. Con el español en fuera de juego la prueba, se quedó muy de cara para Oliveira, que sumó su tercer triunfo de 2018.

Y, en Moto3, el gran protagonista fue Can Öncü, piloto invitado en Valencia, que se convirtió en el primer turco en ganar en el Mundial y que rebajó el récord de precocidad como ganador a los 15 años y 115 días.