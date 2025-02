Quartararo destroza el récord de Mugello

BORJA GONZÁLEZ Mugello Sábado, 29 de mayo 2021, 16:45 | Actualizado 20:11h. Comenta Compartir

Dejando de lado la línea temporal lógica, el entrenamiento oficial de MotoGP terminó con la confirmación del dominio a una vuelta de Fabio Quartararo, no ya en Mugello, sino en la temporada actual en general. El francés destrozó el récord del trazado toscano que ya por la mañana, en el tercer libre, había bajado Pecco Bagnaia. De hecho, esa era una de las dudas, entender cuál de estos dos pilotos se iba a hacer con el primer puesto de la parrilla de salida de este domingo. Y por cuarto gran premio consecutivo, el premio se lo llevó Quartararo, rodando completamente solo. Un detalle con más peso siendo este el circuito que es, y con el de Niza con la moto menos potente de MotoGP, la Yamaha. También ganó esto en peso por lo visto en la Q1, la eliminatoria que da dos plazas para la definitiva Q2.

«He hecho la que creo que es una de las mejores vueltas de toda mi vida», reconocía satisfecho el líder de la categoría, que saldrá acompañado en la primera línea por Bagnaia y Johann Zarco. Dos Ducati en un escenario muy favorable en los últimos años para la moto italiana, aunque este sábado dejase el curioso dato de ver cómo era una KTM, la de Brad Binder, la que rompía su récord de velocidad punta, con 362.4km/h, la misma que había fijado Zarco en Catar como la más alta de la historia. Con una diferencia: en aquella ocasión el francés no fue capaz de frenar al llegar a la primera curva, yéndose largo, mientras que sudafricano sí que pudo detener el prototipo austriaco.

«Hay demasiados pilotos con buen ritmo: Pecco, Johann, Rins, yo mismo, porque creo que tengo un gran ritmo», apuntaba Quartararo sobre la competencia. Y es que en el vuelta a vuelta se vieron tiempos muy parejos entre varios pilotos y marcas (de Yamaha, Ducati, Suzuki y KTM), con la duda clásica de la elección de neumáticos y de cómo afectará al asfalto de Mugello el previo paso de las Moto2 en su carrera.

La parrilla dejó cuarto a Aleix Espargaró con su Aprilia, en su mejor resultado en un entrenamiento oficial, como el más rápido de los españoles, con Alex Rins octavo, Joan Mir noveno y Marc Márquez undécimo. Márquez, por cierto, protagonizó un extraño episodio con Maverick Viñales en la Q1. «He visto la lista antes de salir a la clasificación y el más rápido era Viñales, y le he escogido aunque no esperaba pasar a la Q2, porque luego allí tampoco he podido mejorar mi tiempo ni lo he intentado mucho, porque tengo unas limitaciones. Es verdad que ha sido dentro del reglamento, pero muy al límite», explicaba el del Repsol Honda, que se agarró al de Yamaha hasta el punto de seguirle cuando este intentó quitárselo de encima haciendo un paso por el 'pit lane'.

El resultado fue que Viñales no tuvo más remedio que tirar de Márquez para buscar su paso a la Q2, algo que él no consiguió mientras que su rival se colaba en el grupo de los doce mejores. «Me he encontrado a Maverick justo cuando entraba en la sala de entrevistas y salía él y ha sido cuando le he dicho 'te entiendo, disculpa, entiendo cómo te sientes porque me he sentido yo así en el pasado', pero era la única manera de hacer algo. No es bonito, tampoco me gusta hacer eso, pero cuando estás sufriendo buscas los recursos para sacar el máximo», reconocía el ocho veces campeón del mundo. «No tengo ningún comentario sobre ello. Las cosas se han de demostrar en pista y hoy hemos sido lentos, nada más», respondía Viñales, que no quiso entrar en polémicas con su rival tras un resultado que le hipoteca gran parte de sus posibilidades de firmar un buen resultado.

Conmoción en el 'paddock'

En Moto2 la 'pole' fue de nuevo para Raúl Fernández, que ya había sido el más rápido en el pasado Gran Premio de Francia y que sigue mostrando un nivel altísimo en este cambio de cilindrada. El madrileño tendrá la oportunidad este domingo de buscar el liderato después de haber enseñado también el mejor ritmo de la clase intermedia, en una carrera para la que tendrá en su misma línea de la parrilla a Sam Lowes y a Jorge Navarro, y justo detrás al líder Remy Gardner.

Antes, en Moto3, el mejor tiempo fue para Tatsuki Suzuki que firmó su registro a rueda de Pedro Acosta, segundo, en el que es su mejor resultado en un entrenamiento oficial del Mundial. Esto en una sesión que terminó con el impacto que provocó en el 'paddock' del campeonato el escalofriante accidente sufrido por el suizo Jason Dupasquier, que tuvo que ser trasladado en estado muy grave a un hospital de Florencia desde la misma pista de Mugello.