GP de San Marino Jorge Martín, primera baja por coronavirus en el Mundial de motociclismo El piloto español de Moto2 Jorge Martín. / EFE El campeonato comienza en Misano su segundo triplete, con dos pruebas consecutivas en el circuito italiano y la tercera en Barcelona BORJA GONZÁLEZ Madrid Jueves, 10 septiembre 2020, 19:13

El de 2020 está siendo un campeonato completamente atípico de puertas para adentro. Con un tercio de los miembros habituales en el 'paddock', con continuos controles médicos, con burbujas dentro y fuera de los circuitos, con muy pocos periodistas y, hasta este fin de semana, sin público, el trazado de Misano contará con un aforo de 10.000 espectadores, como una prueba piloto que se repetirá en el siguiente gran premio a disputar en el mismo escenario la semana que viene, y que se espera que se pueda implementar en Le Mans (Francia) a principios de octubre.

Un Mundial bajo control para evitar dentro de lo posible el coronavirus, aunque después de cinco pruebas el primer positivo sonado ha llegado: el de Jorge Martín, piloto de Moto2. El madrileño dio positivo en la PCR previa a viajar a Italia, después haber pasado unos días de vacaciones con su pareja y que ésta terminase contagiándose. Como estaba previsto, y como ya pasó en la F1 con Checo Pérez, Jorge Martín no ha recibido el visto bueno para viajar, algo que puede ser muy importante es sus aspiraciones a conseguir el título de la clase media. Ahora mismo es tercero de la general empatado a puntos con el segundo, Enea Bastianini, y a ocho puntos del líder, Luca Marini.

Así que el piloto español no estará este fin de semana en Misano en otras tres jornadas que se esperan de alta intensidad, sobre todo en la clase reina, que en cinco grandes premios ha visto ya a cuatro ganadores diferentes, dos de ellos primerizos, uno un novato en la categoría, sobre tres marcas de motos distintas. Fabio Quartararo lidera la general, con 70 puntos, la menor puntuación tras cinco pruebas desde que el actual sistema de puntuación fue introducido en 1993, lo que habla de lo complejo que está MotoGP, en ausencia de Marc Márquez, su dominador de los últimos años.

En este sentido, Misano puede ser una buena piedra de toque, un trazado recién asfaltado (al contrario de lo que pasó en Brno), en el que se corre en su fecha habitual (no como las dos pruebas de Jerez) y en el que casi todas las fábricas ya han trabajado y en el que no suelen tener mayores problemas. Las condiciones ideales para entender la realidad de cada moto y de cada participante, aunque sigue habiendo matices. La fábrica con más problemas en las últimas citas llega a Italia sin haber probado la pista, cosa que sí han hecho las demás casas con sus equipos de pruebas.

Yamaha, que no gana en Misano desde 2014 con Valentino Rossi, sufrió muchísimo en Austria (en la retina quedó el escalofriante salto de su moto de Maverick Viñales), una circunstancia que ya había evidenciado días antes en la República Checa. Eso sí, en 2019 Quartararo se jugó el triunfo hasta la última vuelta con Márquez, mientras que Viñales y Rossi fueron tercero y cuarto, respectivamente, con Franco Morbidelli quinto. Una buena señal a falta de entender cómo influye esa falta de entrenamiento de la M1, que se las prometía a principios de año cuando la casa japonesa firmó a Jorge Lorenzo como su piloto de pruebas.

«No sé, pero es verdad que no entendemos bien qué pasa», apuntó sobre este asunto el líder del Mundial. «Conocemos la capacidad de Jorge con la Yamaha y no sabemos por qué no está pilotando. Cuando vemos a todos los pilotos de pruebas rodando y a él no… No es que sea una ventaja, pero por lo menos tendríamos información», añadió Qartararo. Un hecho que tampoco Rossi entiende: «Tengo la misma pregunta para Yamaha. Me puse muy contento cuando fichó a Lorenzo, pero no está rodando. Estamos viendo lo que ha podido hacer Pedrosa con KTM en un año. También Yamaha tiene que creerse que hay un problema; a veces hacen cosas difíciles de entender. Desde mañana comenzaremos de cero con el nuevo asfalto, con otros equipos como KTM o Ducati que ya tendrán la información». Un hecho que puede ayudar a las aspiraciones de Andrea Dovizioso de arrebatar el liderato a Quartararo, y que puede tener cierta relevancia a la hora de aligerar el trabajo de pilotos y equipos, sobre todo para este primer fin de semana, una vez que todos tendrán una segunda oportunidad el próximo, con la segunda cita consecutiva en Misano, lo que mismo que se ha vivido este año en Jerez y en Austria.