MOTOCICLISMO Márquez y Dovizioso no arriesgan en Japón AGENCIAS. Sábado, 20 octubre 2018, 00:26

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) y el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18) no arriesgaron y se tomaron 'la tarde libre' en la primera jornada del Gran Premio de Japón de MotoGP, que se disputa en el circuito Twin Ring de Motegi. Las condiciones del asfalto, mojado al principio de la tanda, aunque se fue secando hacia el final, propiciaron que quienes se juegan el Mundial de MotoGP no asumiesen absolutamente ningún riesgo, quizás influenciados por la fuerte caída que sufrió por la mañana Álex Márquez en Moto2, quien salió a pista sólo para probar la salida al final de la sesión y acabó catapultado por los aires al pisar la línea blanca con su Kalex. Aunque el pavimento se fue secando poco a poco, ambos pilotos no se emplearon a fondo.