El Mundial arranca con la primera prueba de fuego Los pilotos plantean dudas sobre el horario de la carrera (20 horas en Catar) que abre el campeonato, en un gran premio muy abierto BORJA GONZÁLEZ LOSAIL. Viernes, 8 marzo 2019, 00:30

El Mundial de motociclismo vivió ayer su última jornada de preparación antes del inicio del campeonato, casi cuatro meses después de la carrera de Valencia que cerró 2018. Un jueves de vídeos y fotos promocionales, moto a moto, piloto a piloto, grupales de cada parrilla, un día de revisión técnica del material de competición, tanto de monturas como de equipaciones. Y también de la primera rueda de prensa, esa en la que los pilotos hablan con las pocas pistas que ha dejado la pretemporada y con la cautela e intriga con la que se afronta el inicio de curso.

«Hoy en día con cualquier moto de MotoGP puedes ganar carreras, si el piloto está convencido y tiene mucho talento y energía. Ganar el título es otra cosa, pero quizás hay cuatro motos con posibilidades de ganar el título y seis que pueden ganar carreras», exageró Jorge Lorenzo, que apuntó a necesitar un mes más para sentirse físicamente al cien por cien. Exagerar porque es complicado ver con esas opciones a KTM y a Aprilia, aunque el resto de su valoración sea coincidente con el sentir generalizado de la parrilla, sin excesos, una vez que en las pretemporadas suele haber destellos por parte de algunos competidores que después no se terminan confirmando.

En esa primera rueda de prensa, el organizador del campeonato sentó a la pareja del Repsol Honda, al último subcampeón (dos veces) y ganador de la carrera de 2018, Andrea Dovizioso, a Alex Rins, uno al que se espera metido en el grupo de los elegidos, a la dupla de Yamaha y al novato Fabio Quartararo, que impresionó en el test de la semana pasada, sentado al lado de Valentino Rossi, el más veterano con sus 40 recién cumplidos.

El italiano, además de con el novato, se verá en pista con dos de los pupilos de su academia, los últimos dos campeones de Moto2, Pecco Bagnaia (Ducati) y Franco Morbidelli (Yamaha). Tres de los once campeones del mundo que poblarán la parrilla que comienza de verdad hoy con los primeros entrenamientos libres. «Me parece que todos los pilotos de este año van muy rápido. Sobre el papel no he visto nunca un campeonato así de nivelado, a lo que se suma que en este momento hay cuatro constructores que pueden luchar por el título. Además, me parece que todos los pilotos oficiales están preparados, e incluyo a otros como Morbidelli, Crutchlow, Quartararo y Bagnaia. ¿Veis? En nada os he dado una decena de nombres», subrayó Rossi.

Unas altas expectativas que comenzarán donde se quedó 2018, con Márquez como el indiscutible hombre a batir. El piloto español ha aparcado sus dudas físicas y quiere centrarse solo en lo que pueda pasar en pista, consciente de que Losail no suele ser su mejor escenario. «Tengo ganas de empezar. Como siempre en la primera carrera todo el mundo es muy feliz, muy positivo, pero luego a la hora de la verdad tienes que ir viendo cómo va la temporada», explicó ayer en Catar, en un día en el que se siguió inquiriendo a los pilotos sobre la posibilidad de adelantar la carrera una hora, visto que a partir de las ocho de la tarde (seis en España) sube la humedad, baja la temperatura y aumenta considerablemente el riesgo de caídas.