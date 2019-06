Petrucci se reivindica Danilo Petrucci por delante de Márquez, ayer, en la carrera de Mugello. / AFP Primera victoria del italiano en MotoGP por delante del líder del Mundial, que amplía su ventaja sobre Dovizioso, tercero B. GONZÁLEZ MUGELLO. Lunes, 3 junio 2019, 00:58

La trayectoria de Danilo Petrucci en el Mundial de Motociclismo no es la habitual. Su tamaño, desde muy pronto, le obligó a evitar las categorías pequeñas, para entrar en la competición vía motos más grandes, un camino más complicado. Con una pobre MotoGP asomó lo suficiente como para que Ducati le diese una oportunidad en uno de sus equipos satélite. Su buen rendimiento y las turbulencias alrededor de Jorge Lorenzo (más el interés de la multinacional Pramac de mantener por su valor comercial en Australia a Jack Miller) le dieron un sitio en el equipo de fábrica de la marca italiana al lado de Andrea Dovizioso. Con un año de contrato, siempre con una espada de Damocles pendiendo sobre su cabeza.

Desde el inicio se confirmó que Márquez no iba sobrado, rodeado por las Ducati de Petrucci, Miller, Bagnaia y un explosivo Dovizioso, que desde el noveno puesto de la parrilla consiguió colocarse tercero y llegar a liderar la carrera, y de la Suzuki de Alex Rins, en otra de sus ya clásicas remontadas que terminan tapando sus pobres resultados en los entrenamientos oficiales. Un grupo largo que contó también con la presencia de las Honda de Nakagami y Crutchlow, y que para el final de la prueba se convirtió en un cuarteto, con las dos Ducati oficiales, el propio Márquez y Rins. Una preciosa pelea en la que Petrucci aprovechó el marcaje entre los dos primeros de la general y la inferioridad del motor de la Suzuki. «Si frenaba pronto sabía que Dovizioso tenía el interior y me pasaba; si frenaba tarde, que al final he preferido frenar tarde, era porque si me pasaba Dovizioso sabía que Petrucci me habría adelantado a lo largo del circuito, porque frenaba muy tarde. Y por eso he pensado que tenía que frenar tarde y como mucho que me pasase uno en mitad de curva y al final ha sido Petrucci el más beneficiado», detalló Márquez, que aguantó a Dovizioso también 'alterado' por un ataque frustrado de Rins en el último giro.