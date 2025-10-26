El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Rueda y Dettwiler evacuados en helicóptero tras un grave accidente

El campeón de Moto3 impactó con la moto del suizo durante la vuelta de formación de la carrera de la categoría pequeña y ambos fueron trasladados a un hospital

Jesús Gutiérrez

Domingo, 26 de octubre 2025, 08:10

Comenta

Accidentado arranque del Gran Premio de Malasia, ya que a las 4:47 de la madrugada en horario peninsular, trece minutos antes de que arrancase la carrera de Moto3, un grave accidente durante la vuelta de reconocimiento mantuvo parada la acción en pista durante casi dos horas. Entre los implicados, el recién proclamado campeón del mundo de la categoría pequeñas, José Antonio Rueda, que se encontró con la moto del piloto suizo Noah Dettwiler prácticamente parada en la salida de la curva 3. El andaluz no pudo esquivarla e impactó a gran velocidad, lo que dejó a ambos pilotos tendidos sobre el asfalto.

Inmediatamente se entendió la gravedad de la situación y se mostró la bandera roja, cancelando el protocolo de salida mientras se atendía en la pista a los dos implicados. Aunque inmediatamente se indicó en un rótulo que los dos pilotos estaban conscientes, esa fue la última información oficial que se conoció sobre su estado de salud. Ya que después, fueron trasladados al centro médico del circuito de Sepang; y posteriormente evacuados en sendos helicópteros hasta un hospital cercano al trazado.

Al no haber el obligatorio vehículo de evacuación rápida en la pista, la actividad en pista estuvo parada hasta que regresó el helicóptero al circuito. La carrera de Moto3 se retrasó casi dos horas, y reducida a diez vueltas. No se cambió la de MotoGP, que se mantiene a las ocho de la mañana en horario peninsular, pero sí se retrasa la de Moto2, que se disputará a partir de las 9:30 de la mañana, siendo la última del programa de este accidentado GP de Malasia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un cementerio de animales en la playa de San Lorenzo
  2. 2 Muere un vecino de Barredos, en Laviana, horas después de recibir varios golpes en plena calle
  3. 3 El inquietante hallazgo de una pistola simulada en el exterior del hotel Reconquista, en Oviedo
  4. 4 Herido un joven motorista en un accidente en una rotonda del centro de Blimea
  5. 5 Fallece Fina Clemente, histórica comerciante y alma del Oviedo Antiguo, a los 96 años
  6. 6 Buscan a un hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  7. 7 El adiós del Rey ante la Princesa madura
  8. 8 Ranking de Yantar: ¿dónde se come la mejor pizza en Asturias?
  9. 9

    Girona 3-3 Real Oviedo | El Oviedo salva un punto después de perder dos
  10. 10 La Princesa elogia la unión vecinal de Valdesoto «para hacer valer vuestras tradiciones y vuestra cultura»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Rueda y Dettwiler evacuados en helicóptero tras un grave accidente

Rueda y Dettwiler evacuados en helicóptero tras un grave accidente