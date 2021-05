Muere el piloto de 19 años Dupasquier tras un fuerte accidente en el Gran Premio de Italia El suizo ha fallecido este domingo como consecuencia de las heridas de extrema gravedad por la caída de ayer BORJA GONZÁLEZ Mugello (Italia) Domingo, 30 mayo 2021, 12:58

El piloto suizo Jason Dupasquier, de 19 años, ha fallecido este domingo en el Hospital Careggi de Florencia, a donde había sido trasladado después del accidente sufrido en los compases finales del entrenamiento oficial de Moto3. Dupasquier sufrió una caída en la curva 9 del Circuito de Mugello, en la salida de la conocida como Arrabbiata 2, y fue impactado por la moto del japonés Ayumu Sasaki, que no pudo evitar el contacto. Al suelo se fue también en este incidente el español Jeremy Alcoba. El suizo fue atendido rápidamente sobre la misma pista por el Servicio de Intervención Inmediata, que dirige el responsable médico del campeonato, Ángel Charte, que procedió a su evacuación en helicóptero en condiciones estables al centro hospitalario florentino, donde no se pudo hacer nada por su vida.

Dupasquier había debutado en Moto3 la pasada temporada en las filas de la escudería alemana CarExpert PruestelGP, en la que seguía enrolado y que iba a haber sido el equipo de Pedro Acosta hasta que un movimiento de última hora le llevó al Red Bull KTM Ajo, tras pasar por la Red Bull Rookies Cup en 2019 (la temporada anterior no pudo disputar esta competición por culpa de una lesión que le mantuvo apartado todo el año). Esto en un piloto que no se había subido a una moto de velocidad hasta 2016 después de haberse forjado en su país en la especialidad de supermotard. Era hijo del piloto de motocross Philippe Dupasquier. Tras un complicado debut en el Mundial, en un curso en el que estuvo asesorado por el ex piloto español Álvaro Molina, seis veces campeón de Europa de 250cc, Dupasquier había conseguido dar un buen paso hacia adelante en este 2021: había llegado al Gran Premio de Italia como uno de los pocos pilotos que había sido capaz de terminar todas las carreras, y todas en los puntos, con un séptimo en Jerez como mejor resultado. El último piloto fallecido en el campeonato del mundo fue el mallorquín Luis Salom, en un accidente del que se cumplirán cinco años el próximo jueves.