Nani Roma, a la espera de un golpe de fortuna Miércoles, 16 enero 2019, 00:33

El Dakar ha demostrado en infinidad de ocasiones que, hasta que no se alcance la meta del último día, no se puede dar nada por hecho. Por eso, aunque Nasser Al Attiyah llegó a Pisco con una sobrada ventaja, no debería poner a enfriar aún el champán. Cuenta con más de 45 minutos de ventaja sobre Nani Roma, ahora segundo, que aguarda por un golpe de fortuna.

El nuevo líder en motos es Toby Price, que no podrá dejar nada al azar: sólo tiene un minuto sobre Pablo Quintanilla.