«Estoy orgulloso con el trabajo y esfuerzo que hice» Javier Álvarez, durante la ceremonia de llegada en Lima. HUGO VELASCO GIJÓN. Sábado, 19 enero 2019

Con la euforia y el cúmulo de sensaciones aún presentes tras la ceremonia de llegada del Rally Dakar, Javier Álvarez hizo balance de una aventura que parecía no tener fin. «Después de tanto sufrimiento, estos últimos días se me hicieron demasiado largos en un rally muy, muy, duro, no sólo dicho por mí, sino también por pilotos que compitieron en otras ediciones», asegura el moscón.

De las diez etapas que formaron parte del recorrido, el asturiano recuerda de manera especial las tres del Sur. «Las etapas centrales del Dakar, la cuarta, quinta y sexta, fueron muy duras. Pasar esa parte de la prueba fue muy difícil», hace hincapié Álvarez, quien precisamente en esa quinta especial tuvo que hacer noche en el desierto.

Un recorrido que puso a prueba la resistencia física del piloto. «Los últimos días, cuando ya ves más cerca el final del rally y terminarlo, te motivas mucho y sacas fuerzas de donde ya no las tienes tras venir al límite de las mismas», indica el asturiano, quien, tras alcanzar la meta de Pisco, en la penúltima etapa, supo que su sueño sería una realidad: «Cuando acabé la etapa del miércoles, sabiendo que la última era de transición, sentí mucha emoción».

En la etapa final, el piloto del Team Tierrastur, que llegará esta noche a Grado, se olvidó de toda la tensión vivida en las jornadas previas. «Salí a disfrutar de la moto y del momento», confiesa el moscón de 40 años, quien, tras completar los últimos 112 kilómetros de especial, se convirtió en el primer asturiano en finalizar el Rally Dakar con una moto: «Una vez que terminas, fue todo muy gratificante... Te abrazas con otros participantes y recibes el reconocimiento por parte de la organización, compañeros, conocidos y los amigos que estaban allí conmigo».

La recompensa al sufrimiento, la falta de horas de sueño y al trabajo de estos años le llegó al piloto con la recepción de la medalla de 'finisher' en la ceremonia de llegada, durante la que se le vinieron varios recuerdos a la mente. «La subida al podio fue tremendamente emocionante. Y, cuando consigues todo esto, después de terminar, se te vienen a la cabeza un montón de momentos malos y esas personas queridas que ya no están aquí», declara Javier, cuya alegría no puede ocultar: «Estoy muy feliz, contento, orgulloso y satisfecho con el trabajo y el esfuerzo que hice todos estos días, así como de todo el tiempo empleado hasta conseguir estar en la salida del Dakar y acabarlo».