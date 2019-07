«En mis planes no está volver a la Fórmula 1» Fernando Alonso, con los pequeños que participan en el Campus que se desarolla en su circuito. / IMANOL RIMADA «Siempre he elegido dónde y cuándo quería correr, porque me muevo en base a lo que me hace feliz», asegura Fernando Alonso en Asturias A. MENÉNDEZ LUGO DE LLANERA. Viernes, 19 julio 2019, 00:19

Sin dar explicaciones concretas de cuáles son sus planes de futuro, Fernando Alonso (Oviedo, 1981) sí se mostró muy tajante a la hora de reiterar su negativa a regresar a la Fórmula 1. «En los últimos años, lo que pueda ofrecerme a nivel personal no me resulta lo suficientemente atractivo. Fue una etapa excepcional, pero a día de hoy no encuentro en la Fórmula 1 los retos que puedo conseguir fuera de ella», comentó el doblecampeón del mundo, que confirmó públicamente una decisión que ya había tomado hace «seis meses», por tanto, desgranando que está al margen de los movimientos que se produzcan en el 'Gran Circo' y en concreto en las principales escuderías, algunas de las cuales suspiran por el ovetense.

Las palabras del piloto asturiano llegaron en el Circuito que lleva su nombre tras la presentación del 'Liberbank Challenge', un torneo de conducción que organiza su Fundación y del que saldrá uno de los participantes de la gran final europea de eSport, el 'Logitech G Challenge', que se celebrará en Alemania en noviembre.

El 'Liberbank Challenge' es un simulador que se presentó este mediodía y la organización espera que sea una de las sensaciones que se podrán vivir en el Pabellón Liberbank de la Feria de Muestras de 3 al 18 de agosto y que ofecerá a «miles de asturianos la oportunidad de sentirse pilotos por un día».

Su deseo, afirma, es que se incremente el número de jugadores que participarán con el fin de conseguir una plaza en las finales previstas para los dos últimos días del certamen gijonés.

Había interés en escuchar al mejor piloto español de la historia. Su currículum le avala. Con el sueño de la 'Triple Corona' en el horizonte, a pesar del fiasco sufrido esta temporada en la Indy, Alonso volvió a zanjar la discusión sobre un posible retorno al 'Gran Circo'.

«Tengo una idea clara de lo que voy a hacer, no dejo puertas abiertas ni estoy esperando o buscando que me llame nadie. Siempre he elegido dónde y cuándo quería correr, porque me muevo en base a lo que me hace feliz. Lo que haga en el futuro está en mi cabeza y se sabrá a su debido tiempo», afirmó.

El rendimiento de Vettel a los mandos del Ferrari ha disparado la especulación sobre un interés de la marca italiana en volver a contar con el ovetense. Alonso descartó un posible retorno a Maranello al igual que retornar a la Fórmula 1, una competición que abandonó ante la falta de una montura que le garantizara, al menos, luchar por las victorias. Va en su adn. Ahora, lo está consiguiendo en la Resistencia y eso es un plus para él.

Tras la presentación del acto e insistir en su rechazo a volver a participar en la Fórmula 1, el doble campeón del mundo fue interrogado por la posibilidad de tomar parte en el Dakar, una de las competiciones automovilísticas más complejas por la dureza que implica. Su nombre aparece con frecuencia en las quinielas después de que hubiera probado incluso el Toyota. «No sé si estaré en el Dakar. No sé si estaré este año o a largo plazo. Es una carrera atractiva, de las más interesantes, pero opuesta a mis cualidades y a mi manera de conducir. Nunca he hecho un rally de estas características. Sin duda, hacer el que está considerado como el más difícil del mundo es un paso extremo», comentó el asturiano que no cierra ninguna puerta y alimenta la expectación sobre una hipotética presencia.