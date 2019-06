El Rallye de Avilés aumenta sus inscritos Daniel Alonso volverá a correr en el Rallye de Avilés, buscando mejor fortuna que en su última participación en 2017. / MARIETA El número de equipos que ha formalizado la preinscripción ha pasado de 59 a 68, aunque la lista oficial no se publica hasta el martes SANTY MENOR AVILÉS. Lunes, 1 julio 2019, 01:39

El Rallye de Avilés contará para su cuadragésimo segunda edición con 68 equipos inscritos, once más que el año pasado, a la espera de que mañana martes se publique la lista oficial, validad por la Federación Española. No en vano, alguno de los binomios todavía no ha abonado los derechos de inscripción y, por poner un ejemplo, hace un año, de los 59 preinscritos, fueron 51 los que estuvieron en línea de salida el sábado de competición.

Como novedad y por imperativo federativo, los pilotos han tenido que inscribirse a través de Madrid, no de Avilés, como antaño, por lo que han surgido algunas quejas, al aumentarse la complejidad del papeleo. En cualquier caso, desde la Escudería Avilesina han afrontado el cambio como un avance tecnológico y respetan la decisión. «Cuando todo está en regla, a nosotros nos llega la confirmación de la Federación Española», aclara el presidente, José Ignacio López.

Corvera-Ferroñes (TC1-TC3) 14,662 kilómetros. Villabona-El Montico (TC2-TC4) 12,512 kilómetros. La Peral-Riberas (TC5-TC7) 15,635 kilómetros. La Corrada-La Lloba (TC6-TC8) 11,078 kilómetros.

Tanto él como el resto del equipo está inmersos de lleno en cerrar los últimos detalles de la clásica prueba avilesina, que un año más ejercerá como competición puntuable para el Campeonato de España y el Trofeo Asturias de históricos, tanto de las distintas modalidades de velocidad como de regularidad.

En cuanto a los nombres, las dos principales novedades, además de favoritos al triunfo, son el regreso al rallye tanto de su piloto más laureado, Daniel Alonso, que participará junto al mítico Salva Belzunces, como de un piloto de la talla de Dani Solà, que se sentará en un BMW M3 junto a Alejandro Noriega. Cabe recordar que Solà estuvo participando tanto en el CERT como en el Campeonato de España al uso entre 1997 y 2018, logrando dos títulos: 2006 y 2007. Sabe lo que es pilotar en Avilés y este fin de semana volverá par adentrarse en el mundo de los históricos.

Pero las novedades no se terminan ahí. Los tramos cambian de sentido y serán Corvera-Ferroñes, Villabona-El Montico, La Peral-Riberas y La Corrada-La Lloba. En cuanto a los reagrupamientos, habrá dos en Piedras Blancas, uno a las 10.30 y otro a las 16.30, pero esta vez en la avenida Principal. El tercero será, como suele ser habitual, en la Plaza de España de Avilés a las 13.10, para que los equipos puedan almorzar.

La asistencia estará ubicada como en las últimas ediciones en el parking del Complejo Deportivo Avilés y el Rallye en sí comenzará el viernes con las verificaciones primero y la ceremonia de salida en el Niemeyer.