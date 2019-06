AUTOMOVILISMO El revulsivo para volver a despegar Alonso celebra su triunfo en el podio del circuito de Le Mans. / AFP El título de campeón del mundo de resistencia y su segunda victoria en las 24 Horas de Le Mans ponen el broche perfecto a casi dos años en el WEC D. S. DE CASTRO MADRID. Martes, 18 junio 2019, 00:29

Fernando Alonso celebró la victoria en Le Mans de una manera un poco más relajada que en 2018. Aunque fue el año pasado cuando realmente cumplió su objetivo de ganar las 24 Horas, se tuvo que ir corriendo a Paul Ricard porque los compromisos con la Fórmula-1 le llamaban. En este 2019 no. El asturiano festejó a lo grande ese golpe de suerte en forma de pinchazo en el Toyota número 7.

La ocasión lo merecía. Aunque el ambiente en el 'hospitality' del Toyota Gazoo Racing era un poco extraño: un fallo del equipo (culpan a un sensor de cambiar el neumático que no era.) provocó la derrota de un lado y la victoria del otro. No evitó que sonara el 'We are the Champions', que Fernando se hiciera fotos con todos los mecánicos e ingenieros presentes y también con algunos de los invitados VIP que tuvieron acceso al hospitality. Pese a lo agridulce del momento, al final, todos festejaron el éxito de la temporada y el dominio absoluto que han logrado.

A sabiendas de que esta era una carrera especial, el ovetense pidió que le acompañaran sus allegados. Si en 2018 sólo estaban sus fieles Luis García Abad y Alberto 'Galle', en esta fueron su novia, la modelo Linda Morselli, y su madre Ana. Otra diferencia con respecto al año pasado fue que la fiesta se alargó un buen rato. Si en 2018 prácticamente se fue nada más salir, en este se quedó hasta bien entrada la tarde en Le Mans.

Es el gran colofón a una relación única. Toyota era el talismán que Alonso necesitaba para creer que la buena suerte también existe. Allí se ha encontrado con un equipo volcado con él y en un contexto en el que ha podido desplegar todas sus virtudes.

No obstante, no ha tenido a todos a su favor en Toyota. Y no uno cualquiera: el mismísimo Pascal Vasselon, el director general del equipo. El enfrentamiento entre el asturiano y el veterano ingeniero francés se hizo patente cuando en la charla de agradecimientos ni siquiera miró a una de las figuras más preponderantes del equipo japonés y que tampoco ha hecho mucho para hacer que Alonso siguiera.

La relación de Fernando con Toyota se ha acabado en el WEC, pero no tiene por qué ser así en otras categorías. La posibilidad de correr en el Dakar sigue presente, lo que ha generado un motivo de esperanza entre los aficionados, conscientes de que Toyota es un caballo ganador en la próxima edición del raid en territorio saudí.