«Me siento fresco, motivado y listo para atacar el fin de semana» Fernando Alonso, antes de comenzar un gran premio esta temporada. / EFE Fernando Alonso da carpetazo al sinsabor de Silverstone y se centra en el Gran Premio de Bélgica de este fin de semana L. SÁNCHEZ MADRID. Martes, 21 agosto 2018, 00:25

Fernando Alonso vislumbra el horizonte sin tiempo para lamentarse por lo que figura en su retrovisor. El piloto ovetense transforma la frustración en ambición. Con los ecos todavía resonando de una descalificación que le privó de la victoria en las 6 Horas de Silverstone que Toyota finalmente no apelará, el bicampeón mundial ya está centrado en el cambio de volante que protagonizará este fin de semana.

El asturiano regresa al Mundial de Fórmula-1 para disputar el Gran Premio de Bélgica con ilusiones renovadas. «Me siento, fresco, motivado y listo para atacar el fin de semana la segunda parte de la temporada», expresó ambicioso en un comunicado de McLaren, que conmemorará en el emblemático circuito de Spa el cincuenta aniversario de su primera victoria, conquistada por su fundador Bruce.

«Todos llevaremos camisetas especiales para conmemorar la ocasión el domingo», indicó Gil de Ferrán, director deportivo de la escudería de Woking, que remarcó el simbolismo de la cita para el equipo británico en la que será la primera carrera de Alonso después de anunciar su decisión de dejar la categoría reina del motor en 2019. «Aunque la Fórmula-1 ha tenido su receso veraniego, parece como si un montón de cosas hubieran ocurrido desde Hungría», expresó el ovetense, que apostilló que esa nueva etapa que abrirá en su trayectoria el próximo año no interferirá a la hora de afrontar el tramo final de la temporada.

«Me complace confirmar finalmente mi decisión para 2019, pero eso no va a distraernos ni a mí ni al equipo del resto de la temporada», advirtió el vencedor de la última edición de Las 24 Horas de Le Mans, que expresó que «aún hay mucho trabajo» y está deseando volver a subirse al coche en los segundos entrenamientos libres. «Aunque he competido recientemente más que nadie en la parrilla, este fin de semana en el Mundial de Resistencia en Silverstone, no veo ha hora de estar en Spa», aseguró el bicampeón mundial, que calificó el trazado belga como «uno de los mejores circuitos del calendario y también muy divertido».

El estreno de Norris

En los primeros entrenamientos libres, Fernando Alonso cederá su asiento este viernes a Lando Norris, su compañero en las 24 horas de Daytona, que vivirá su estreno en un Gran Premio de Fórmula-1. «Esto no forma parte solo de su desarrollo como piloto, sino que también sirve evaluar y medir la evolución del rendimiento del coche. Vamos a ir viendo de forma estratégica en las siguientes carreras dónde nos puede servir llevar a cabo este plan», explicó Gil de Ferrán acerca del prometedor piloto de Bristol, al que Zak Brown definió el pasado año como «nuestra estrella del futuro».

«Intentaré no hacerme pis en tu asiento», bromeó a través de su cuenta de Twitter el joven piloto inglés. El tuit incluía una mención al asturiano y el emoticono de un guiño, además de una referencia velada al mensaje que lanzó su compatriota Jenson Button a través de la radio del equipo la última vez que el ovetense cedió su monoplaza.