«Hay que tener en cuenta a los pilotos de regularidad, cada vez son más» José Ignacio López, presidente de la Escudería Avilesina, posa para LA VOZ DE AVILÉS. / OMAR ANTUÑA José Ignacio López Presidente de la Escudería AvilesinaEl mandatario ultima los últimos detalles del 43 Rallye de Avilés, redoblando esfuerzos tras «un recorte inesperado por parte del Ayuntamiento» SANTY MENOR AVILÉS. Martes, 2 julio 2019, 00:29

José Ignacio López, presidente de la Escudería Avilesina, cuenta los días para que dé comienzo la cuadragésimo tercera edición del Rallye de Avilés, prueba que puso en marcha en su día y que ha visto crecer todos estos años. Con los elementos habituales casi a punto, lamenta un recorte de última hora por parte del Ayuntamiento de Avilés, agradece el patrocinio de Ford Autoavisa y espera que tanto pilotos como aficionados disfruten de un gran fin de semana de motor.

-Y ya van 43 ediciones... ¿cuáles son las principales novedades para esta ocasión?

-No muchas, porque lo que funciona ya sabemos que no hay que tocarlo demasiado. Les hemos dado la vuelta a los tramos para cambiarlos un poco y que los pilotos no se encontrasen de nuevo con los mismos de los últimos años, el Ayuntamiento de Castrillón ha movido el lugar de las dos reagrupaciones que habrá en Piedras Blancas por las fiestas, y los pilotos han tenido que inscribirse a través de Madrid por motivos logísticos. Por lo demás, esperamos que haya buen tiempo, que los pilotos lleguen en perfectas condiciones a la Plaza de España el sábado por la tarde y que los aficionados disfruten del espectáculo.

«No nos olvidamos de Manolo Ponga, una figura fundamental en la historia de la prueba»

-El número de inscritos ha aumentado ligeramente con respecto a la pasada edición. ¿Qué importancia le da?

-Hombre, pues cuando organizas una prueba siempre gusta que participe mucha gente, así que, por nuestra parte, cuanta más gente se inscriba mucho mejor. Nos mantenemos desde hace unos años más o menos en los mismos números, con más de cincuenta equipos, y estamos contentos con las opiniones que nos llegan por parte de los pilotos y de los aficionados, que al final es lo más importante. En cuanto a la lista, y aunque la oficial todavía se tiene que publicar mañana -por hoy-, seguimos viendo cómo poco a poco la regularidad se está 'comiendo' a la velocidad. Seguramente por motivos económicos, y quizá mecánicos, cada vez más pilotos apuestan por la regularidad, así que hay que tener muy en cuenta a esta modalidad.

-El Rallye de Avilés siempre tiene a buenos pilotos luchando por la victoria, pero este año vuelven dos míticos, Daniel Alonso y Dani Solà...

-Sí, estamos muy contentos. De Daniel Alonso hay poco que decir, es el piloto que más veces ha ganado el Rallye, y Dani Solà continúa compitiendo en el Nacional de tierra y en el CERA, por lo que viene en un gran estado de forma, y además con un coche que por lo que tengo entendido está muy bien preparado. A ver si Daniel Alonso tiene fortuna con la mecánica y podemos ver un gran duelo, aunque también hay más candidatos.

-Organizar una prueba como esta no es para nada sencillo. ¿Está contento con los apoyos recibidos?

-Bueno, hay de todo. Hemos sufrido un inesperado recorte por parte del Ayuntamiento de Avilés que nos ha afectado de forma importante, porque es una cantidad difícil de compensar. Las empresas no están boyantes en estos momentos y conseguir ayuda es complicado. Por lo demás, los colaboradores y los distintos Ayuntamientos de las zonas por donde pasa el Rallye siguen apoyándonos y hay que destacar que, cumpliendo con su palabra, Ford Autoavisa vuelve a ser patrocinador principal de la prueba.

-Un año más, el Rallye de Avilés será muy importante para el Campeonato de España y decisivo para el Trofeo Asturias.

-Sí, aunque hablamos de históricos, la participación es importante y es una modalidad que también atrae a la gente porque da la oportunidad de disfrutar de auténticas joyas del automovilismo. Somos una prueba asentada del Campeonato de España, pero para el Trofeo Asturias de regularidad no seremos decisivos, porque hay algún rallye más que puntuará.

-Será el primer Rallye de Avilés sin Manolo Ponga.

-Es una auténtica pena. Desde el año 84, fue una persona fundamental para el Rallye. Como siempre digo, sin el Ayuntamiento esta prueba sería imposible de organizar, pero los años de Manolo tuvimos un apoyo impresionante. Recuerdo el año en el que nos dejó como zona de asistencia el puerto, cuando era presidente de la Autoridad Portuaria. Cuando desde la Escudería recibimos el premio de LA VOZ por el 40 aniversario, quise que me lo entregara él y me hizo mucha ilusión.