La trágica muerte de Enol Megido estremece al motociclismo asturiano Enol Megido durante la carrera, instantes antes de que se produjera su caída. / JACINTO NAVAS El piloto de 19 años, natural de Cabañaquinta, sufrió un accidente en la localidad vallisoletana de Rueda durante una prueba de motocross JOSÉ ÁNGEL GARCÍA GIJÓN. Martes, 12 marzo 2019, 00:18

Los sueños del joven Enol Megido se convirtieron en la peor de las pesadillas. El piloto asturiano falleció ayer en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid a donde había sido trasladado el domingo tras el accidente que sufrió durante la disputa de una carrera de motocross, en la localidad pucelana de Rueda. El prometedor motociclista de 19 años sufrió un desvanecimiento, según algunos testigos presenciales, en el transcurso de la prueba correspondiente al Campeonato de Motocross de Castilla y León que pudo ser el origen del fatal desenlace.

La autopsia que será realizada en la mañana de hoy determinará con precisión las causas que están detrás de un accidente que, tanto para los conocedores del circuito como para el resto de los competidores, se produjo en extrañas circunstancias.

Según fuentes consultadas, el piloto, que había tramitado este año su licencia con el Motoclub Valdesoto, se desplomó en una zona en la que había un salto «relativamente sencillo». Allí mismo, sobre la pista de tierra, fue atendido antes de ser trasladado al centro sanitario. La prueba, según confirmaron los organizadores, contaba con el soporte de dos ambulancias convencionales y un médico, que fue quién atendió in situ al joven piloto antes dar comunicación al 112. En un primer momento, según las mismas fuentes, los servicios médicos consiguieron reanimarle. Sin embargo, el joven entró de nuevo en paro cardiaco y ayer, casi 24 horas después del accidente, se certificaba su defunción.

Esta es la segunda temporada en la que competía en motocross el joven piloto, natural de la localidad allerana de Cabañaquinta, cuyo futuro laboral apuntaba al Ejercito. Hace apenas un mes había realizado el examen en León y ahora estaba pendiente de destino. Hasta entonces compaginaba su trabajo en la hostelería -trabajaba como camarero en un pub en Mieres- con su enorme pasión por los deportes de motor. Un cariño que compartía con su hermano Pablo, que se había decantado por el trial, y con una infinidad de amigos que ayer lloraban su pérdida.

Enol Megido era una persona muy querida en el motor asturiano. «Se trataba de una buena persona que vivía con mucho entusiasmo este deporte», coinciden algunas de las personas que le conocían, abatidos por la triste noticia confirmada en la mañana de ayer.

Una tristeza a la que se sumó la alcaldesa de Rueda, lugar donde se produjo el triste accidente. «Todos nos quedamos paralizados», explicó, Dolores Mayo, que precisó que la caída del prometedor piloto asturiano se produjo en una zona con un pequeño desnivel.

Las primeras hipótesis apuntaron a un fallo en la parte trasera de la motocicleta. Sin embargo, testigos presenciales, cuestionan que el motivo del accidente fuera por causas mecánicas. «Fue muy extraño porque el salto no tenía dificultad alguna, apenas eran tres metros», detalla su íntimo amigo Édgar Alonso, que conoce muy bien el circuito pero que, en esta ocasión, prefirió no participar en la competición. «Hay algún salto de hasta veinte metros pero donde se cayó no es una zona conflictiva y menos para provocar la muerte», abunda.

Duda igualmente de que el golpe en la cabeza pudiera ser el detonante del fatal desenlace. El casco que protegía a Enol apenas tenía un arañazo y además, contaba con todas las protecciones que exige la práctica de este deporte como el collarín cervical. «Por muy pasado que vayas en el salto no se puede provocar un accidente tan grave», explican testigos presenciales.

«No encontramos explicación», apostilló el presidente de la Federación de Motocross de Asturias, Luis Molina.