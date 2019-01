«Estoy tranquilo y con ganas de que llegue el momento de tomar la salida» Javier Álvarez, en el Puerto del Callao, tras recoger la motocicleta que empleará en el Dakar. / J. A. «Estos días son de mucho lío desde primera hora de la mañana, no tenemos ni un momento para el descanso» Javier Álvarez Piloto asturiano de motos del Rally Dakar 2019 HUGO VELASCO GIJÓN. Sábado, 5 enero 2019, 00:12

El piloto moscón Javier Álvarez (Grado, 1978) ya se encuentra en Lima, donde ultima los detalles de su debut en el Rally Dakar. Será uno de los treinta y cuatro participantes dentro de la categoría ''Original by Motul', reservada para los pilotos de moto que afrontarán el raid más duro del mundo sin asistencia.

-La aventura ha comenzado con un viaje bastante turbulento desde Madrid.

-Fue un poco desastre. Aunque se comentó que fue a consecuencia de una avería, la organización decidió retrasar nuestro vuelo, en el que no íbamos muchos pilotos, y esperar por otro que había a las ocho de la mañana, en el que viajaba una parte más amplia de la comitiva española que estará en el Dakar. Por ello, tuvimos que pasar toda la noche en el aeropuerto.

El moscón será uno de los treinta pilotos participantes en la categoría Malles Motos «Pude pasar unas navidades tranquilo al tener todo preparado de antemano»

-Ese tiempo de espera lo amenizaría departiendo con el resto de participantes de lo que les esperará a partir del lunes...

-Estábamos un montón de pilotos, miembros de equipos, mecánicos... Así que empezamos a hablar de cómo será el rally. Además pude preguntar a pilotos que corrieron la edición pasada, en la que las primeras cinco etapas se desarrollaron en Perú, sobre cómo son las especiales, ya que el recorrido es similar al que nos encontraremos. Así que, charlando y cogiendo consejos de algún que otro crack del Dakar, se me hizo más amena la espera.

-¿Cómo fueron los últimos días en Asturias?

-Los últimos días, incluso todas las navidades, transcurrieron con bastante calma. Me las pude tomar tranquilo al tenerlo todo preparado ya de antemano.

-¿Y sus primeras horas por suelo peruano?

-La verdad es que realmente ajetreadas, ya que hay muchas cosas que hacer.

-Desde que aterrizó el jueves al mediodía en Lima, poco tiempo ha tenido para el descanso.

-Nada más aterrizar fuimos al Puerto del Callao, siendo casi de los últimos equipos que pasamos por allí, para recoger la moto y tenerla así lista a primera hora de la mañana siguiente en el parque de asistencia para hacerle los últimos detalles. Que nadie se crea que estos días estamos descansando. Tenemos prácticamente lío desde primera hora de la mañana.

-Con tanta actividad, ¿afloran los nervios ante su debut en el raid más duro del mundo?

-De momento, estoy tranquilo, aunque ahora con algo de tensión por las verificaciones, de que todo este bien y no te echen para atrás, lo que implicaría iniciar de nuevo la cola, que aquí es realmente lo peor, ya que las esperas son bastante largas para todo. En definitiva, me encuentro tranquilo y con ganas de que llegue el momento de tomar el lunes la salida en la primera etapa.

-Lo que tiene seguro es el buen tiempo durante las etapas.

-Este año, al discurrir todo el Dakar en Perú, el tiempo va a ser similar a lo largo de las dos semanas. En torno a los 20 y 30 grados. No está previsto que nos llueva ningún día. En ediciones pasadas, el reglamento obligaba a los pilotos a llevar consigo en carrera un chubasquero y unos pantalones de repuesto. Pero hace unos días nos mandaron un email para informarnos que no era obligatorio, por lo que no esperamos el agua.