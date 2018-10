FÓRMULA-1 Max Verstappen vuela en México Max Verstappen, durante su actuación ayer en el Autódromo Hermanos Rodríguez de México. / AFP Carlos Sainz acaba en una espectacular tercera plaza tras la segunda tanda de entrenamientos, con Fernando Alonso en la penúltima posición DAVID S. DE CASTRO Sábado, 27 octubre 2018, 00:39

Aunque todas las miradas están puestas en el más que probable pentacampeonato de Lewis Hamilton, Max Verstappen sigue empeñado en ganar protagonismo en esta recta final de la temporada. Si ya estuvo envuelto en la refriega de Austin, esta vez en México apunta a ser uno de los grandes candidatos no sólo al podio, sino a la pole e incluso a la victoria, si se mantiene lo mismo que se vio en la sesión de libres.

En los entrenamientos libres de ayer, fueron los neumáticos hiperblandos los que pusieron a los pilotos en alerta. Durante la primera tanda especialmente, la degradación fue altísima. «Parece chicle», «esto no hay quien lo lleve, no me dura ni una vuelta», «necesito cambiar de ruedas» fueron sólo algunas frases que dijeron por radio los pilotos. En los segundos libres, y con el espectacular estadio del Foro Sol repleto ya de ruidoso público, hubo menos problemas con el aguante de las ruedas, pero el guión fue el mismo.

Max Verstappen fue el más rápido, tanto en la primera sesión como en la segunda. El rendimiento del holandés, que ganó aquí en 2017, dejó a todos con la boca abierta, especialmente a Ferrari.

Los motores Renault de Red Bull y de la propia escudería francesa mostraron en la primera jornada una competitividad fuera de toda duda, lo que propició ver en una improbable tercera posición a Carlos Sainz. El madrileño, que estaba exultante nada más bajarse del coche al final del día, se quedó a más de un segundo del tiempo de Verstappen, una milésima más rápido que Vettel y con la misma posición final de la tanda inicial.

Un Fernando Alonso de retirada tuvo menos trabajo que el resto de pilotos, ya que sólo participó en la segunda tanda de entrenamientos libres. Después de dejar a Lando Norris, de nuevo, participar en la primera, probó en los segundos todo lo que necesita para el fin de semana. Pocas lecturas se pueden sacar, ya que en su vuelta buena con hiperblandos se encontró con demasiado tráfico como para intentar un buen giro. Si a eso se unen los problemas de sobrecalentamiento que padeció, para el asturiano fue ayer un día poco positivo. Eso no evita, sin embargo, que en un circuito con una relativa gran igualdad (tres segundos entre los 20 pilotos), a McLaren se le noten las costuras por todas partes.

Aunque el objetivo de la escuadra de Woking no es otro que entrar en la Q2 y puntuar, México apunta a ser otra parada en el calvario del equipo inglés en las últimas pruebas de Alonso en la Fórmula-1. El asturiano será homenajeado mañana por el ruidoso público local, que guardan un gran cariño por él., pero sin duda lo cambiaría por verse por dónde está Verstappen o Ricciardo. O incluso quien le va a sustituir, Carlos Sainz.