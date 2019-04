La Oviedo Cup derriba fronteras Seis de los siete equipos extranjeros presentes en la competición debutan en una XIV edición en la que también se estrenan clubes españoles OVIEDO. Viernes, 19 abril 2019, 01:38

El grueso de la competición de la XIV Oviedo Cup dio el pistoletazo de salida en la jornada de jueves. Los dos días de fase previa han dejado sitio al inicio de la fase de grupos, que se extenderá hasta las primeras eliminatorias del sábado. Más de 250 partidos repartidos en 14 sedes han dado color a los campos asturianos en el primer festivo del puente. Los 6.000 participantes han disputado sus primeros minutos de fútbol en un día caluroso en el que acabó haciendo acto de presencia la lluvia. Muchos de esos jugadores debutan en este torneo, que no solo es cada vez más relevante en el panorama del fútbol base nacional sino que se expande fuera de nuestras fronteras.

Es el caso del Maccabi Hakoah de Sydney, club australiano que debuta en Alevín Sub 12 después de que el ex jugador del Sporting y del Racing, entre otros, y ahora agente, Andreu Guerao, les propusiese venir. «Llevo una empresa que mueve a estos equipos, y en octubre ya traje aquí a otro club. Para los niños está siendo una experiencia impresionante: veinticinco horas de vuelo, ver fútbol de Primera en Barcelona y jugar ahora un torneo aquí contra equipos muy buenos», explica el propio Andreu, que acompañó a los australianos a ver choques del Espanyol, Girona y el mismo arcelona en Liga de Campeones antes de llegar a Oviedo.

El catalán reconoce que están muy contentos y expectantes por poder pasar rondas, y aunque el debut ha sido mejor de lo imaginado, son conscientes de lo duro del torneo. «Se trata de pasarlo bien, saben que ganar es complicado dado que el nivel es alto en España. Mañana se enfrentan a la Real Sociedad y será complicado», analiza el ex jugador rojiblanco respecto al Alevín Sub 12 australiano.

Una decena de jugadores junto con una decena de padres, entre los que se incluye el cuerpo técnico completan una expedición a la que le ha llamado especialmente la atención «el verdor y el ambiente» del Principado. Esto último sobre todo cuando anochece, porque no es habitual en Sydney.

En Infantil Sub 13 debuta también el equipo belga YFA, que no ha conseguido sumar aún, pero que disfruta como el que más. El fútbol y una asturiana residente en Bélgica, Sofía, han hecho posible que el YFA se estrene en el Principado. «Después de varios torneos en Barcelona, quise que conocieran nuestra bellísima tierra. Estamos muy contentos por poder jugar contra equipos de tan alto nivel», explica Sofía, que completa una expedición de casi medio centenar de personas. Para la belga de adopción está siendo un placer enseñar su tierrina a unos visitantes a los que les ha encantado «tanto la zona como la comida y el buen ambiente». La portavoz del YFA destaca que hasta el momento, la organización ha sido «perfecta».

Seis de los siete extranjeros debutan en esta edición en la que repite la Spanish SS Dubai, pero no son los únicos. También lo hacen equipos del resto de España que se unen a canteras como la del Atlético de Madrid, el Málaga o el Deportivo Alavés. Es el caso de la Gimnástic Manresa que tiene en sus filas entrenando a Marta Pujol.

«Somos un club al que le gusta participar en diferentes torneos y nos animamos a conocer este. Nuestro objetivo no es otro que competir al máximo y llegar lo más lejos posible», avanza la entrenadora, cuyo club ha puntuado en las cuatro categorías en las que participa. A los equipos de Alevín Sub 12, Infantil Sub 14 y Cadetes Sub 15 y Sub 16, se suman cuerpos técnicos y familias, por lo que solo del club se han apuntado a esta experiencia más de medio centenar de personas. «Asturias tiene un entorno muy bonito, la organización es correcta. Aquí hay tanta amabilidad como puntualidad en todas las sedes. Al final se trata de que los niños disfruten como lo hicieron otros futbolistas antes que ellos», concluye Pujol.