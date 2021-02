La peineta de una mujer a Nadal en pleno partido «Me dije 'pobre chica, debe estar borracha'. Quizás había bebido demasiado gin o tequila», explica el tenista Momento en el que una mujer de la grada hace una peineta a Nadal durante el partido contra Michael Mmoh EL COMERCIO Oviedo Jueves, 11 febrero 2021, 16:18

El tenista Rafa Nadal no daba crédito a la escena que estaba viendo en el partido de la segunda ronda del Abierto de Australia que le enfrentó a Michael Mmoh y que finalmente ganó por tres demoledores sets a cero. Sin embargo, en lugar de enfadarse o protestar, se rió.

El deportista español servía con 5-4 favorable pero un intenso murmullo le impedía concentrarse. Una aficionada hablaba en voz alta en un momento de necesario silencio. Nadal paró antes de hacer su segundo saque. Como el ruido no cesaba, preguntó «¿Qué está ocurriendo?».

El juez de línea advirtió al público que estaba ralentizando el juego. Cuando la cámara enfoca el lugar del barullo, se puede ver claramente a la mujer dirigiendo una peineta a Nadal, que atónito, intenta centrarse en el juego y tomárselo con humor.

El buen gesto del mallorquín no detuvo el comportamiento de espectadora. Continuó haciendo ruido y gestos hasta que los responsables del torneo la invitaron a abandonar el recinto.

La surrealista interrupción del partido no mermó la concentración de Nadal, quien reaccionó con tres puntos por saque directo y se llevó casi sin posibilidad de réplica el segundo set del encuentro.

La reacción de Nadal

«Fue raro pero divertido. Alguien haciéndome una peineta. Me sorprendió. Me dije 'pobre chica, debe estar borracha'. Quizás había bebido demasiado gin o tequila», señáló después en rueda de prensa el deportista, que ha querido quitar hierro al asunto.

«Soy un profesional y estoy aquí para aceptar todo lo que ocurre y más si es alguien que no estaba del todo claro », apunta. De hecho, cree que el verdadero perjudicado de todo este asunto ha sido Mmoh. «Me desconcentra a mí entre servicio y servicio pero el principal afectado es mi rival porque el juez me concede dos nuevos saques y realizo un 'ace'», ha reconocido.

Victoria fácil

Los cambios en el saque y los ejercicios de recuperación han servido para que Rafael Nadal no esté notando las molestias en la espalda que le atormentaron en los últimos días. Más le incomodó quizás lo que ocurrió en el último juego del segundo set, cuando una mujer que no paraba de cuchichear en la grada le hizo una peineta y tuvo que ser expulsada del estadio. El balear, que se rio de la situación y se lo tomó a broma, no se despistó ni una pizca y siguió quemando etapas al derrotar a Michael Mmoh por 6-1, 6-4 y 6-2.

Una hora y 48 minutos sirvieron para que Nadal coja ritmo y ajuste todas las tuercas de cara a rondas superiores. Porque Mmoh, número 177 del mundo y clasificado a través de la fase previa, fue poco más que un 'sparring' en manos de un Nadal muy superior y sintiendo la bola. Ni la sesión nocturna, ni el techo, que en principio podría beneficiar a la rapidez del jugador estadounidense, inquietaron al español.

Un 6-1 demoledor rompió el hielo entre dos jugadores que nunca se habían enfrentado, lo que llevó al joven americano a variar de registros para encontrar la forma de hacer daño al español. Primero lo intentó de fondo, sin éxito, y luego empezó a jugar en la red, con algo más de acierto, pero aún lejísimos de competir.

Lo más curioso es que lo más destacable del encuentro ocurrió en la grada y es que cuando Nadal se disponía a sacar para ganar el segundo set, el partido se paró unos minutos porque alguien no paraba de hablar en la grada. Nadal, sorprendido por la situación, preguntaba qué pasaba, buscando al culpable. Cuando las cámaras la encontraron, era una mujer, que molesta por ser culpabilizada le hizo una peineta a Nadal.

El español se rio, por lo absurdo de la situación, y una vez se calmó la historia, sirvió un saque directo. La mujer en cuestión no había dicho su última palabra y cuando la organización se acercó a expulsarla, siguió dirigiendo peinetas al español mientras salía del estadio.

La respuesta de Nadal fue servir otros dos 'aces' y tomar carrerilla para un partido que sirvió para olvidarse de la espalda y para descubrir lo inverosímil; que hay gente que odia Nadal. Su rival en tercera ronda será el británico Cameron Norrie o el ruso Roman Safiullin.

Alcaraz, eliminado; Feliciano, heroico

No pudo seguir con el sueño Carlos Alcaraz, que se vio remontado por el sueco Mikael Ymer (2-6, 6-4, 6-4 y 7-6 (5)) en más de tres horas de encuentro. El murciano, primer tenista del 2003 en conseguir un triunfo en Grand Slam, cortó su progresión en su primer 'major' ante el número 95 del mundo.

Aun así, además de la experiencia adquirida, Alcaraz suma unos puntos que le permiten alcanzar el mejor ránking de su carrera y sube hasta el puesto 125 del ránking, poco a poco cerca de meterse por primera vez en el top 100.

Tampoco pudo pasar de ronda Pablo Andújar, que cedió contra el serbio Filip Krajinovic por 6-2, 5-7, 6-1 y 6-4 ni Roberto Carballés, que no pudo dar la sorpresa contra el ruso Daniil Medvedev (6-2, 7-5 y 6-1).

El que sí rompió los pronósticos fue Feliciano López. El toledano, que sigue aumentando el récord de más Grand Slams jugados de forma consecutiva, remontó dos sets adversos a Lorenzo Sonego (5-7, 6-3, 3-6, 7-5 y 6-4) para meterse en tercera ronda. El toledano, que valoró el triunfo como «uno de los más especiales» de su carrera, tendrá una nueva oportunidad de acceder a octavos ante el ruso Andrey Rublev.