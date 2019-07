«Tengo previsto asentarme de nuevo en Asturias y considero al Belenos mi casa» Peti, a la derecha, placa a un rival durante su estancia en las Islas Baleares. / B. R. Diego Muñoz 'Peti' Jugador del Oxigar BelenosEl último fichaje del conjunto blanquiazul, criado en la cantera, es uno de los mejores militares que juegan al rugby en España SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 12 julio 2019, 01:18

El Oxigar Belenos se ha movido rápido en el mercado para asegurarse el fichaje de un canterano que vuelve a casa once años después. Se trata de Diego Muñoz 'Peti', que pese a contar con ofertas de categorías superiores se ha decantado por volver «al equipo que me vio nacer como jugador de rugby, al que le debo mucho y a mi casa». Como uno de los mejores militares que juegan al rugby en España, internacional en quince y en seven, Peti vuelve al Muro de Zaro para quedarse y marcar la diferencia.

-A pesar de tener ofertas mejores, Peti vuelve a su casa, al Belenos.

-Sí, era mi primera intención. Tenía ganas de volver a Asturias, asentarme aquí de nuevo en lo familiar y en lo laboral tras muchos años fuera y qué mejor que hacerlo en casa, en el equipo en el que comencé a jugar al rugby, donde aprendí mucho y, por tanto, al que le debo todo lo que ha venido después.

-Que ha sido mucho...

-Bueno, he jugado en División de Honor B y con la selección española militar, tanto en rugby a quince como en a siete. He estado jugando a bastante nivel afortunadamente y ojalá pueda ayudar al Belenos a conseguir sus objetivos.

-¿Cuáles son?

-Cuando empecé a sondear la posibilidad de volver el equipo estaba disputando la fase de ascenso a División de Honor B, así que, ¿por qué no intentarlo otra vez? Vuelvo con la máxima ilusión y pienso que si entrenamos con seriedad y todos estamos comprometidos lo podemos conseguir. Si trabajamos bien, no descarto nada.

-Ha estado once años en las Islas Baleares. ¿Siguió al equipo?

-Sí, la verdad es que siempre le he seguido la pista. Ha jugado en División de Honor B una temporada y ha crecido mucho en todos estos años. Recuerdo estar en alguna charla de principios de temporada de Felipe y el crecimiento en todo ha sido espectacular.

-¿Qué le parece el nuevo campo de La Toba?

-He podido entrenar alguna vez con el equipo allí cuando venía de vacaciones y, como digo, el club ha crecido mucho en todos los sentidos. No he tenido la fortuna todavía de ver La Toba llena de niños, pero me consta que así es todas las semanas. Eso es clave para el futuro.

-Puede jugar de centro o de ala, ¿alguna preferencia?

-En los últimos años he venido jugando como segundo centro, pero no sé cómo estará el equipo de centros la próxima temporada. Me puedo adaptar también a la posición de ala y jugaré donde el entrenador considere mejor para todos.

-Jugó seis años en las categorías inferiores del club, ¿coincidirá con algún compañero de aquella época esta temporada?

-Siguen Guti y Boni y bueno, conozco a muchos tanto de la directiva como del equipo, al haber entrenado con ellos alguna vez durante estos años. Hay muy buen vestuario y seguro que seremos una familia.