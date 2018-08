'Profes' de lujo en el Paseo de Begoña Tommy Robredo devuelve una bola durante la exhibición en el Paseo de Begoña . / A. G. Tommy Robredo y Nico Almagro participan en una exhibición con los jóvenes del Club Tenis Gijón«Venir a Asturias es como estar en casa, la gente nos trata muy bien», valora el catalán, que ayer inició su andadura en el Dionisio Nespral DANI BUSTO GIJÓN. Martes, 7 agosto 2018, 00:25

Para ellos, los profesionales, fue un entretenido calentamiento; y para los más pequeños, los jóvenes aficionados, supuso una buena oportunidad de pelotear con dos importantes referentes del tenis nacional. En una improvisada cancha, montada en el Paseo de Begoña, Tommy Robredo y Nico Almagro participaron ayer en una exhibición con un grupo de niños y niñas de la escuela del Club Tenis Gijón, ante la atenta mirada de curiosos espectadores que se congregaron con el paso de los minutos en torno a la pista, pasadas las doce del mediodía.

La sesión sirvió como aperitivo matinal, antes de la disputa, por la tarde, de las semifinales del torneo Dionisio Nespral, que este año cumple su edición número 55, y en las que ambos, Nicolás Almagro y Tommy Robredo, entraron en liza, cada uno de ellos por un lado del cuadro. Junto a ellos participó en la exhibición Diego Manrique, también semifinalista del torneo y rival del catalán en las 'semis'.

El más puntual ayer fue Nico Almagro, raqueta en mano, y dispuesto a saltar a la cancha para pelotear con los jóvenes. Esta es su primera participación en el Dionisio Nespral, y asume el torneo como una etapa más de su recuperación, tras un año complicado a causa de las lesiones de rodilla. «Después de un año difícil, lo importante ahora es seguir disfrutando del tenis, un deporte que me ha dado muchísimas alegrías», comenta el murciano, mientras explica que «ojalá pueda seguir haciendo mi mejor tenis».

De momento, el tenista, asegura que se encuentra «mejor» y que ya compite «prácticamente sin dolor», aunque reconoce que le falta «coger ritmo de partidos» para intentar «poco a poco recuperar el nivel que tenía antes de la lesión». Cabe recordar que en 2011 llegó a estar en el 'top ten' del ranking mundial y suma trece títulos ATP y una Copa Davis (2008).

En referencia a este tipo de exhibiciones impulsadas por el Club Tenis Gijón para promocionar esta disciplina, Almagro comenta que «es positivo que toda esta gente pueda disfrutar de un deporte tan bonito como es el nuestro, y sirve para que se pueda aficionar mucha gente más».

Instantes después, y mientras el murciano devuelve los envíos de los jóvenes, Tommy Robredo se presenta en la pista. El catalán es recibido entre bromas y aplausos, y queda patente que entre ambos tenistas hay una buena amistad.

Gratos recuerdos de Asturias

Robredo, campeón del Dionisio Nespral en sus dos participaciones anteriores (1998 y 2017), acude este año a Gijón «con ganas de pasar dos días muy buenos y de jugar a tenis con estos chicos». El jugador gerundense, de 36 años, guarda gratos recuerdos de sus visitas anteriores a Asturias. «La gente me trata muy bien cuando estoy aquí, es como estar en casa, y toda la zona del Cantábrico me gusta, conoces gente y se come bien», enumera Robredo, quien espera utilizar sus partidos en el torneo gijonés como un entrenamiento, que sirvan para ir mejorando».

Rodeado por los jóvenes del Club Tenis Gijón, Robredo recuerda que «cuando nosotros éramos muy pequeños, tuvimos la oportunidad de jugar con grandes jugadores, y nos hacía mucha ilusión, espero que ahora a estos niños les haga la misma ilusión». Del mismo modo, el tres veces campeón de la Copa Davis valora que estas exhibiciones ayudan a «dar visibilidad, para que la gente conozca y recuerde que hay un torneo de este tipo en Gijón».

Tras el calentamiento sobre la cancha, los 'profesores' se retiraron a velar armas, para descansar y afrontar de tarde sus correspondientes semifinales. Esta tarde ambos amigos se verán de nuevo las caras, pero cada uno estará en un lado de la pista, en la final del Dionisio Nespral.